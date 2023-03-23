دولية «دبي» للشباب تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في دبي البطولة الدولية الودية لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، والتي ينظمها اتحاد الكرة في الفترة من 23 إلى 28 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات «الإمارات، السعودية، هولندا، المكسيك».

وتفتتح البطولة الدولية بمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره منتخب المكسيك على ملعب ذياب عوانة، ويلعب منتخب السعودية مع منتخب هولندا على ملعب شباب الأهلي بالعوير، وتقام المباراتان في التاسعة مساءً.

وكان أبيض الشباب قد أدى سلسلة من التدريبات اليومية في معسكره الداخلي بدبي والذي بدأ يوم 13 من الشهر الجاري، واستقر خلاله الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري على قائمة الـ28 لاعباً النهائية، التي سيخوض بها البطولة الودية.

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