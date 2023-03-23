7 «نمور» يشاركون مع «الأبيض»

المصدر: كلباء - محمد فضل

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لأول مرة في السنوات الأخيرة يتم اختيار 7 لاعبين من فرق اتحاد كلباء للمنتخبات الوطنية المختلفة، فبعد انضمام المهاجم المتميز أحمد عامر أمس لقائمة منتخبنا الأول بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، زاد عدد اللاعبين المنضمين من كلباء إلى 3 لاعبين، إلى جانب الثنائي المدافع عبدالسلام محمد، والمهاجم الشاب سلطان عادل، الموجودين حالياً ضمن معسكر «الأبيض» تأهباً للمباراتين الوديتين أمام طاجيكستان وتايلاند يومي 25 و28 الجاري.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينضم فيها اللاعب عامر لصفوف المنتخب الأول، ليستجيب المدرب أروابارينا لمطالب المحللين والمراقبين، الذين نادوا في أكثر من مرة بضرورة ضم عامر للقائمة.

وكان مدرب «الأبيض» الأولمبي اختار 3 لاعبين من كلباء، هم ياسر حسن ووليد راشد ومحمد المازمي، حيث يخوض الأولمبي دورة ودية في قطر في الفترة من 20 إلى 29 مارس الجاري، وضمن «أبيض» الناشئين يوجد اللاعب المميز محمد عبدالله الدرمكي، الذي ينتظره مستقبل مشرّف مع النمور وكذلك المنتخب.

مواهب

بدوره قال الكابتن يوسف البيرق، إداري الفريق الأول للكرة بنادي كلباء، إن اعتماد نادي كلباء على لاعبي المراحل السنية وأبناء كلباء سهل من اختيار هؤلاء اللاعبين للمنتخبات الوطنية، وأشار إلى أن أي لاعب يتمنى بالتأكيد ارتداء قميص المنتخب، متمنياً التوفيق لكل اللاعبين الذين التحقوا بمعسكرات المنتخبات الوطنية، لافتاً إلى أن من وقع عليهم الاختيار سيقومون بتمثيل المنتخبات خير تمثيل.

وألمح البيرق إلى أن كلباء زاخر بالمواهب، مضيفاً: أعتقد أن هذا الاهتمام نابع من الدعم الذي يلقاه النادي من قبل الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، رئيس النادي، ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي.

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