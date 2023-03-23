16 خسارة للظفرة.. أسوأ النتائج في مشواره بالدوري

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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تعرض الظفرة إلى 16 خسارة بنهاية مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين، محققاً أسوأ نتائجه في تاريخ مشاركاته بالبطولة التي غاب عنها خلال نسخة واحدة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى موسم 2011 - 2012.

وشهدت النسخة الحالية تراجعاً حاداً في مستوى «فارس الظفرة» الذي يعتبر من مؤسسي وأعمدة دوري المحترفين، بتلقيه الخسارة في 16 مباراة كان آخرها أمام الوحدة في الجولة السابقة، مع فوزه في مباراتين والتعادل في مثلهما، محرزاً 8 نقاط فقط من مجموع 60 نقطة وضعته في المركز الأخير، مهدداً بشبح الهبوط الذي يطارده نتيجة تراجعه في جدول الترتيب.

ولم يسبق أن خسر الظفرة 16 مباراة في نسخة واحدة من 13 مشاركة له في بطولة الدوري، على الرغم من عدم نهاية المنافسة التي تبقت عليها 6 جولات، يرجح أن يتعرض فيها للمزيد من الهزائم قياساً بنتائجه السابقة في النسخة الحالية من المنافسة واستقبال شباكه لأكبر عدد من الأهداف مقارنة بين بقية الفرق والتي وصلت 52 هدفاً، لتكون نسخة الموسم الحالي الأضعف والأسوأ له من حيث النتائج حتى حال نجاحه في تحقيق «معجزة» البقاء بالمنافسة.

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وقبل الموسم الحالي فإن أكبر عدد من الهزائم تعرض لها الظفرة في نسخة واحدة بلغت 15 خسارة وحدث ذلك في موسم 2010 - 2011 الذي حل فيه بالمركز الأخير وغادر البطولة، وفي موسم 2020 - 2021 الذي احتل فيه المركز الحادي عشر، أما في نسخة الموسم الماضي خسر 14 مباراة ونجا من شبح الهبوط في الجولة الأخيرة.

أما أقل نسخ تعرض فيها فارس الظفرة للهزائم كانت في نسخة 2008 - 2009 التي شهدت ضربة بداية عهد الاحتراف، ونسخة 2012 - 2013 بثماني خسائر فقط في الموسم الواحد، وتعتبر نسخة 2016 - 2017 الأفضل من حيث الترتيب والتي احتل فيها المركز السابع برصيد 35 نقطة، لكن أكثر نسخة جمع فيها أكبر عدد من النقاط كانت في موسم 2012 - 2013 والذي حصل فيه على 36 نقطة وجاء خلالها ثامناً في جدول ترتيب الدوري، وهي النسخة نفسها التي حقق فيها أكبر عدد من الانتصارات في 9 مباريات.

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خلال مشواره في بطولة المحترفين، خاض الظفرة منذ مباراته الأولى وحتى الجولة 20 من الموسم الحالي 316 مباراة في 13 موسماً فاز في 82 مباراة وتعادل في 84 مباراة وخسر 150 مباراة، وحصل على 330 نقطة من مجموع 948 نقطة.

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