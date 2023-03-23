مذكرة تفاهم بين «المحترفين» و«الهلال الأحمر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت رابطة المحترفين الإماراتية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والمجتمعية، والأنشطة المشتركة الأخرى.

ووقع المذكرة، أمس في مبنى الهيئة بأبوظبي، عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وحمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشاد عبدالله ناصر الجنيبي، بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في خدمة الإنسانية، والتخفيف من معاناة الفئات الأشد ضعفاً، في ظل المبادرات والمشاريع الخيرية التي تشرف عليها، مشيراً إلى دعم القيادة الرشيدة لنهج العطاء والخير الذي ارتبط باسم الإمارات.

من جانبه أشاد حمود الجنيبي بمبادرة رابطة المحترفين الإماراتية، وتعزيز شراكتها الإنسانية مع الهلال الأحمر.

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