أغلى كؤوس الصالات.. مسك ختام موسم خورفكان

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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جسد فريق خورفكان لكرة قدم الصالات مقولة «ختامه مسك» وهو يفوز بأغلى الكؤوس، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في ختام موسم اللعبة، مضيفاً لقبه الثاني في البطولة التي توج بها للمرة الأولى موسم 2013 - 2014.

وكان الفريق استهل الموسم الحالي بإنجاز آخر بفوزه بكأس الاتحاد .

وتوج الأبطال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بحضور عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات. وقال عيسى هلال الحزامي : «كان موسماً مميزاً وشهدنا نهائيات كثيرة ومميزة في كرة قدم الصالات، وأجمل ما في اللعبة تنوع منصة التتويج، حيث سبق للشارقة الفوز بالدوري والبطائح بكأس الإمارات واتحاد كلباء بكأس السوبر». وأهدى سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأشاد بوقفة جمهور خورفكان وتفاعله ودعمه للفريق، وأثنى على جهود فريق كرة الصالات ممثلاً في اللاعبين والجهازين الفني والإداري الذين عودوا جمهورهم على حصد الألقاب.

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