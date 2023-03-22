نيوكاسل يبدأ التدريبات في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يتدرب نيوكاسل يونايتد في دبي، ولكن دون لاعبيه الرئيسيين البرازيليين برونو غيماريش وجويلينتون، اللذين منحا الموافقة للذهاب في رحلة خاصة قصيرة، على أن ينضما بعدها إلى معسكر الفريق الإنجليزي في دبي.

وأوضح موقع «نيوكاسل وورلد»، أن فريق نيوكاسل يونايتد، توجه مباشرة إلى دبي عقب الفوز 2 - 1، على مضيفه نوتنغهام فورست مساء الجمعة، في الدوري الإنجليزي، وأشار الموقع إلى أن المعسكر سيكون فرصة أمام اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم من قبل منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الحالية للمسابقات المحلية، للتحضير للمخاض الأخير من الموسم الإنجليزي الجاري.

وبين «نيوكاسل وورلد»، أن المعسكر يقام خلف أبواب مغلقة، مع عدم ظهور أي صور أو لقطات فيديو للتدريبات.

وكشف الموقع، أن غيماريش يتواجد حالياً في جزر المالديف، بينما عاد جويلينتون إلى البرازيل في زيارة تبدو عائلية، وذلك بعد قيام اللاعبين بمشاركة صورهما عبر حسابهما الشخصيين في «إنستغرام»، وأبدى «نيوكاسل وورلد»، توقعه بأن ينضم اللاعبان قريباً، لمعسكر نيوكاسل يونايتد في دبي، استعداداً للقاء ضيفه مانشستر يونايتد في 2 أبريل المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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