40 ألفاً غرامة على الوصل ومترجمه

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة تغريم نادي الوصل 30 ألف درهم، بسبب قيام جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة لحكم مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء في الجولة 20 لدوري «أدنوك» للمحترفين.

ونظرت اللجنة في تقرير المباراة، وقررت إنذار مترجم نادي الوصل إلياس طحان، وتغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف درهم، بالإضافة لتكاليف الإصلاحات، وذلك لما أحدثه من أضرار في دكة البدلاء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، ووجهت اللجنة إنذارا لفرسان هيسبانيا لمخالفته لائحة المسابقات في مباراته أمام مصفوت في «الهواة»، ولفتت نظر الفريق، لتجاوزات جماهيره، والعقوبة نفسها لمصفوت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز