بويتنويغ يستمر مع الوحدة لنهاية الموسم

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقرت إدارة نادي الوحدة على استمرار الهولندي أرنو بويتنويغ مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وأسند النادي مهمة تدريب الفريق مؤقتاً إلى بويتنويغ المدير الفني لأكاديمية كرة القدم في أعقاب إقالة الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني السابق عقب الخسارة من العين بثلاثية في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين. وأشارت مصادر إلى أن النادي كان يتجه إلى تعيين مدرب جديد وتولي بويتنويغ المهمة مؤقتاً، قبل أن يتم الاستقرار على استمراره لنهاية الموسم، مع تبقي 6 جولات، إذ قاد المدرب الهولندي العنابي في مباراة الظفرة في الجولة الماضية وحقق الفوز 3 ـ 1 ليرفع الوحدة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي متصدر الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز