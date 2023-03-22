خورفكان بطلاً لكأس رئيس الدولة للصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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حقق خورفكان الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، بعد فوزه في المباراة النهائية على الشارقة 3 - 2، في صالة نادي اتحاد كلباء، بعد مباراة مثيرة، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1. تقدم خورفكان بالهدف الأول عن طريق لوكاس نونيس، ثم عادل للشارقة فيليب غوميز، وجاء الهدفان في الشوط الأول، وعاد الشارقة للتقدم في الشوط الإضافي الأول عن طريق ميغويل كينجي، قبل أن ينجح خورفكان في قلب النتيجة بهدفين على التوالي، عن طريق بريان دا سيلفا وأندري مارتينيز، في الشوط الإضافي الثاني. وبعد نهاية المباراة، قام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بتتويج أبطال خورفكان بالكأس الغالية والميداليات الذهبية، بحضور عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، فيما تسلم لاعبو الشارقة الميداليات الفضية.

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