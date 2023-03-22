العين والوصل بطلا «دوري الجماهير» للجولة 20

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة العشرين، لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022 - 2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

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