المربع الذهبي هدف «أبيض الشاطئية» في «الآسيوية» اليوم

المصدر: باتايا - البيان

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يطمح منتخب الإمارات للكرة الشاطئية بمواصلة التقدم في المنافسة عندما يلتقي مع نظيره التايلاندي، المضيف، اليوم على ملعب جومتين لآرينا في باتايا، ضمن لقاءات ربع نهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند. ويتطلع المنتخب الإماراتي إلى مواصلة مشواره بنجاح في البطولة، لكنه سيواجه منافساً يتسلح بعاملي الأرض والجمهور حيث يأمل المنتخب التايلاندي في استثمار ذلك من أجل تحقيق الفوز في اللقاء.

وأكد فيكتور فاسكيز المدير الفني لمنتخب الإمارات جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب المضيف، مشيراً إلى أن حضور الجماهير التايلاندية لن يكون عائقاً أمام استمرار مشوار الإمارات في البطولة.

وقال فاسكيز: «اعتدنا اللعب في مثل هذه الظروف، وقدمنا مستويات جيدة في دور المجموعات، وبرغم ظهورنا بصورة أخرى في المباراة الأخيرة، إلا أن تركيزنا ينصبّ الآن على الخطوة المقبلة ومحاولة الفوز بها».

وكان منتخب تايلاند تصدر ترتيب المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، حيث خسر أمام السعودية 2 ـ 3 قبل أن يفوز على أفغانستان 5 ـ 4 وعلى البحرين 2 ـ 0.

في المقابل حصل المنتخب الإماراتي على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بعدما فاز على أوزبكستان 4 ـ 0، وعلى ماليزيا 5 ـ 3 وخسر أمام إيران 2 ـ 7. يشار إلى أن المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في هذه البطولة يتأهلان من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 في الإمارات، لينضما إلى منتخب الإمارات المضيف.

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