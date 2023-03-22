12 فريقاً في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي – البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تنطلق الأحد المقبل، النسخة العاشرة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بمشاركة 12 فريقاً، وتلعب جميع مبارياتها على ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، على أن يقام الافتتاح الرسمي للبطولة، الاثنين المقبل. وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل البطولة التي ينظمها ديوان الرئاسة، في مؤتمر صحافي، عقد أمس، في فندق قصر الإمارات، بحضور خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، وماجد سالم الخلاصي، من اللجنة الفنية للبطولة، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والشركات الراعية للبطولة ووسائل الإعلام المختلفة.

نتائج

وأسفرت نتائج القرعة، عن تواجد بطل النسخة الأخيرة فريق مدارس الإمارات الوطنية في المجموعة الأولى بجانب وكالة أنباء الإمارات (وام) وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتب شؤون المجالس. في حين ضمت المجموعة الثانية كلاً من مكتب الأمين العام ونادي سيتي غولف وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومكتب الشؤون القانونية. وضمت المجموعة الثالثة مكتب البعثات الدراسية ودائرة القضاة ومكتب الشؤون الخاصة والمركز الوطني للتأهيل.

وقال خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة خلال المؤتمر الصحافي: نتطلع عبر تنظيم البطولة إلى مواصلة النجاحات التي تحققت في السنوات الماضية، لاسيما وأن النسخة العاشرة تشهد زيادة في عدد الفرق وفعاليات جماهيرية بما يساهم في توفير أجواء رياضية واجتماعية في الشهر الفضيل، وأضاف: سيقام الافتتاح الرسمي، الاثنين المقبل، على أن تنطلق أولى المباريات مساء الأحد المقبل.

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