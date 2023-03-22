الكويت يرتب الأوراق بلقاء الفلبين

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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يضع الجهازان الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي بينتو ومساعده الوطني أحمد عبدالكريم، اللمسات الأخيرة على التشكيلة وطريقة اللعب التي سيخوض بها الأزرق الكويتي المواجهة الودية الدولية أمام الفلبين، والتي تقام غداً بإستاد جابر الدولي ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض تصفيات كأس أمم آسيا 2027 وكأس العالم 2026، حيث من المقرر أن يغيب عن صفوف المنتخب خماسي نادي الكويت نظراً لعودتهم للبلاد عصر اليوم بعد خوض مواجهة الإياب لكأس الملك سلمان أمام شبيبة الساورة الجزائري أمس، وسيتم تجهيزهم للمشاركة في مباراة طاجيكستان المقبلة، المقرر لها 28 الجاري.

وسيعتمد الجهاز الفني على 21 لاعباً في المباراة .

ويتطلع الجهاز الفني لمنتخب الكويت إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهتي الفلبين وطاجيكستان لتحسين التصنيف الدولي لتجنب خوض الأدوار التمهيدية والدخول إلى منافسات دور المجموعات بشكل مباشر، ومن الواضح اعتماد بينتو على لاعبي الخبرة في مقدمتهم القائد خالد إبراهيم وحمد حربي في الخط الخلفي، بالإضافة إلى مهدي دشتي ومبارك الفنيني وسلطان العنزي في خط الوسط، وأمامهم شبيب الخالدي، وسيدفع بالحارس سليمان عبد الغفور والحارس البديل عبدالرحمن مجدلي نظراً لغياب حارس الكويت ضاري العتيبي.

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