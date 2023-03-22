عادل تاعرابت: انتصارات النصر ليست «مفاجأة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المغربي عادل تاعرابت، لاعب النصر، أن الانتصارات التي حققها فريقه في الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين تعكس الوضع الطبيعي للعميد ومكانته، رافضاً وصفها بالمفاجأة، مشيراً إلى أن التحرر من الضغوط النفسية جعل الفريق يلعب بأريحية ويظهر وجهه الحقيقي.

وحصد النصر 4 انتصارات في 7 جولات خلال مرحلة الإياب لدوري المحترفين جاءت على حساب الظفرة وخورفكان وبني ياس وأخيراً الفوز المثير على العين في عقر داره الجمعة الماضي، مقابل خسارة 3 مباريات ضد عجمان والوصل والوحدة.

وحقق العميد قفزة نوعية على مستوى النتائج في مرحلة الإياب مقارنة بالدور الأول الذي خرج منه الفريق بفوز واحد طيلة 13 جولة.

وارتقى النصر بنهاية الجولة 20 إلى المركز العاشر بـ20 نقطة بفارق نقطة واحدة عن خورفكان صاحب المركز التاسع ليدخل منطقة الأمان بعد جولات عدة عاش فيها الفريق تحت تهديد خطر الهبوط.

وأوضح تاعرابت أن الانتصارات التي حققها النصر في مرحلة الإياب رفعت الضغوط عن اللاعبين وجعلتهم يقدمون أفضل ما لديهم، مشيراً إلى أن أسوأ ما يواجهه اللاعب هو الشعور بالخوف من الخسارة قبل أن يلعب، مؤكداً أن اللاعبين أصحاب الخبرة لعبوا دوراً مهماً في تغيير صورة الفريق وقيادته إلى برّ الأمان، وأضاف: لو أجرينا تقييماً لأداء النصر منذ شهر فبراير حتى الآن، فإنه لا يختلف اثنان حول التحسّن المستمر للفريق، وهذا بفضل عمل المدرب وجهود اللاعبين، صحيح أننا خسرنا من الوصل وعجمان، ولكن كنا نستحق الفوز على الشارقة والوحدة، إلا أن الحظ لم يقف إلى جانبنا، والمهم في كل ذلك هو التطور الذي يشهده أداء الفريق.

استعادة الثقة

وتابع: نحن سعداء باستعادة الثقة والتحرر من الضغوط النفسية التي حالت دون إظهار قوتنا الحقيقية في العديد من المباريات، الآن نسير على الطريق الصحيح والقادم أفضل بكثير، يجب أن نحافظ على الهدوء ونحترم جميع منافسينا ونواصل العمل بجدية حتى نحقق طموحاتنا.

وكشف تاعرابت عن أن النصر خاض مبارياته في الدور الثاني كأنها نهائي كؤوس، رافعاً شعار: «نكون أو لا نكون» واللعب بروح قتالية عالية تعكس رغبة اللاعبين القوية في اقتلاع نقاط الفوز مهما كانت الظروف التي يمر بها الفريق، وقال: ندرك جيداً أن المركز الحالي لا يعكس حقيقة إمكانياتنا، والنصر يجب أن يكون في أعلى الجدول وسنحاول الحفاظ على تركيزنا ومواصلة العمل بثبات حتى نحصل على أفضل ترتيب ممكن.

فرق شاسع

وأكد اللاعب المغربي أن الفريق عانى كثيراً في الدور الأول من ناحية الضغوط النفسية المسلطة على اللاعبين، موضحاً أن الوضع كان مقلقاً ومؤلماً في الوقت نفسه، ومتسائلاً كيف لفريق بحجم النصر لا يحقق سوى فوز واحد طيلة أربعة أشهر، وقال: كان مجرد التفكير في كوننا حققنا فوزاً واحداً في أربعة أشهر، مرهقاً للغاية، ولكن الأمور تغيرت تماماً للأفضل، لقد حصدنا 12 نقطة آخر 7 مباريات، وهناك فرق شاسع بين المرحلتين.

وأضاف: ما يشعرنا بالحسرة هو الوجه الذي ظهرنا عليه في الدور الأول وابتعادنا المبكر عن المنافسة، النصر ناد عريق ويجب أن يكون من ضمن الفرق المراهنة على اللقب مهما كانت الظروف، كرة القدم جملة من الدروس التي نتعلم منها، لقد طوينا تلك الصفحة وسنفكر كيف نكون أكثر ثباتاً وقدرة على المنافسة في الموسم المقبل.

وبعيداً عن النصر، أعرب تاعرابت عن إعجابه بقوة المنافسة على اللقب التي انحصرت بين 6 فرق على مدار جولات عدة قبل أن يبتعد شباب الأهلي بفارق 5 نقاط عن ملاحقيه، مشيراً إلى أن المثير للاهتمام هو عدم استقرار مستويات الفرق المعنية باللقب، حيث خسر أغلبها نقاطاً مهمة في السباق، وقال: كل المباريات صعبة وليس من السهل توقع نتائجها مسبقاً، وعندما تجد 5 فرق لا تزال معنية بالمنافسة و5 أخرى لتفادي الهبوط، هذا يعني أن الإثارة مستمرة لآخر جولة.

وختم قائلاً: الطابع الهجومي حاضر في أغلب المباريات، وهو ميزة الكرة الجميلة، وأمر مثير للغاية وممتع للجماهير في الدوري الإماراتي.

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