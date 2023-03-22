الإصابات تطارد نجوم «الأبيض»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت مشكلة الإصابات التي ضربت لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكره الحالي في العاصمة أبوظبي، بعد استبعاد علي صالح وأحمد جميل من المعسكر بداعي الإصابة، ليرتفع عدد اللاعبين الذين غادروا معسكر الأبيض إلى 9 لاعبين.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول بقيادة رودولفو أروابارينا مغادرة الثنائي علي صالح لاعب الوصل وأحمد جميل لاعب شباب الأهلي للمعسكر بسبب الإصابة، فيما ضم الجهاز الفني لقائمة الأبيض أحمد عامر لاعب اتحاد كلباء.

ويخوض الأبيض مباراتين وديتين أمام طاجيكستان وتايلاند يومي 25 و28 مارس الجاري، ضمن برنامج المنتخب استعداداً لبطولة كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر في شهر يناير من العام المقبل.

ويضع العدد الكبير من اللاعبين المستبعدين بداعي الإصابة الجهاز الفني في موقف صعب خصوصاً وأن أغلبها من العناصر الأساسية، وذلك بعد خضوع اللاعبين لأشعة وفحوصات طبية أثبتت حاجتهم للعلاج والراحة خلال الفترة الحالية.

7

وكان قد تم استبعاد 7 لاعبين مع بداية معسكر المنتخب الوطني في أبوظبي وهم حسين مهدي لاعب النصر بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ويحيى الغساني ووليد عباس لاعبا شباب الأهلي، وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة، وشاهين عبد الرحمن وخالد الظنحاني لاعبا الشارقة، وبندر الأحبابي لاعب العين، وانضم إليهما علي صالح وأحمد جميل.

وانتظمت العناصر التي انضمت إلى المنتخب بعد التعديلات الأخيرة على قائمة الأبيض لوديتي طاجيكستان وتايلاند في تدريبات المنتخب على ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت، في المعسكر الإعدادي الذي يستمر حتى 28 مارس الجاري، إذ كان قد استدعى أروابارينا كلاً من عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي، عبدالله الكربي لاعب الوحدة، يوسف المهيري لاعب الوصل، خالد الهاشمي لاعب بني ياس، وأخيراً أحمد عامر لاعب اتحاد كلباء.

وستفرض الغيابات التي ضربت صفوف الأبيض على الجهاز الفني بقيادة أروابارينا الاعتماد على عناصر جديدة خلال المباراتين الوديتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز