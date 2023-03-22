«الهواة» يرفض المفاجآت

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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غابت المفاجآت خلال مواجهات الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» على مستوى القمة والقاع، في ظل تخطي 3 أندية حاجز 50 نقطة، وهي: حتا المتصدر«56 نقطة»، ودبا الحصن الوصيف «51 نقطة»، والإمارات «50 نقطة»، وتمكن «الإعصار» من تحقيق فوز عريض على التعاون، فيما انتفض دبا الحصن أمام الفجيرة، وكسب الإمارات لقاء الديربي أمام جاره الجزيرة الحمراء، في وقت تراجعت فيه حظوظ الحمرية الرابع برصيد 44 نقطة، لكن فرصته لا تزال قائمة بشرط عدم التفريط في مزيد من النقاط.

ويأتي فريق مصفوت بالمركز الخامس «43 نقطة»، ويتوقع أن تكون المباريات المقبلة على صفيح ساخن على مستوى المقدمة والقاع، في ظل تبقي ثماني جولات على نهاية المسابقة.

وصافة

وحافظ دبا الحصن على وصافة الترتيب، وتمكن من تحقيق فوز صعب على مضيفه الفجيرة بهدفي البرازيلي كايو روزا، متمسكاً بحظوظ التأهل لدوري المحترفين، ووصل إلى 51 نقطة، متقدماً بنقطة وحيدة عن الإمارات الثالث، والذي ينتظر فرصة خسارة «الحصن» في أي مباراة، لينقض على المركز الثاني، وتمكن «الصقور» من تحقيق الفوز على الجزيرة الحمراء بنتيجة 3- 2، وهو الانتصار الرابع على التوالي للمدرب محمد الجالبوت، الذي يقود الإمارات وسط أجواء من التفاؤل، في ظل توفير إدارة النادي كل الإمكانات للمدرب واللاعبين من أجل تحقيق أحلام وتطلعات جماهير الفريق.

اشتعال القاع

وفشل ثلاثي أسفل الترتيب في اقتناص ولو نقطة وحيدة، خلال مبارياتهم بالجولة، مما جعل الأندية الثلاثة في خطر مستمر، بداية من فريق فرسان هيسبانيا صاحب المركز الأخير بثماني نقاط، والذي خسر من مصفوت، كما فشل بينونة السادس عشر، برصيد 15 نقطة في الحفاظ على تقدمه أمام غلف اف سي، وخسر بالثلاثة، وسار فريق سيتي الخامس عشر «19 نقطة» على الطريق ذاته، وتعرض للخسارة على ملعبه أمام مسافي المتطور، والذي وصل للمركز السابع برصيد 37 نقطة.

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