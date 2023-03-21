الأبيض الأولمبي يلتقي منتخب قطر غداً في افتتاح البطولة الودية في الدوحة

المصدر: البيان

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يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في الحادية عشر من مساء يوم غد "الأربعاء" مع نظيره منتخب قطر على استاد الدخيل، في المباراة الافتتاحية للبطولة الدولية الودية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 20 إلى 28 من الشهر الجاري، بمشاركة 10 منتخبات آسيوية.

واختتم الأبيض الأولمبي تحضيراته لمواجهة الغد بأداء حصتين تدريبيتين في الدوحة تحت قيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا وبمشاركة 25 لاعباً وهم، راكان وليد، أحمد محمود، زايد سلطان، مبارك أحمد، أحمد فوزي، محمد عبدالله، نواف الحارثي (الجزيرة) عبدالله الرئيسي (عجمان) فهد بدر (الإمارات) عيسى خلفان (العين) علي عبدالعزيز (النصر) عبدالله أحمد (الوحدة) محمد يوسف ، عبدالعزيز البلوشي، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل (شباب الأهلي) خميس المنصوري (بني ياس) عبدالله الحمادي (الظفرة) حمد المقبالي (الفجيرة) ياسر حسن (اتحاد كلباء) عبدالله عباس (البطائح) عتيق عصام (الوصل) خالد توحيد، حمد فهد، مايد سعيد الكاس (الشارقة).

وقال جمال بوهندي مدير المنتخب: "مشاركة المنتخب في هذه البطولة تأتي ضمن برنامج الإعداد المبكر للمنتخب، الذي يُعد من أبرز أولويات لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، لنكون على أتم الاستعداد والجاهزية المطلوبة للمشاركات القادمة".

وأضاف بوهندي : " المنتخب خاض مؤخراً 6 مباريات ودية أمام منتخبات عُمان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان خلال ثلاثة معسكرات داخلية بدبي والفجيرة ورأس الخيمة، وأسهمت تلك المعسكرات في تجربة مجموعة من العناصر الجديدة التي تم تصعيدها من منتخب الشباب مواليد 2003، ولازال العمل مستمراً عبر التجمعات الدورية وخوض المباريات الضرورية اللازمة لتطوير قدرات اللاعبين".

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