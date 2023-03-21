الشارقة وخورفكان في نهائي الكأس الغالية للصالات الليلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يلتقي في السابعة من مساء اليوم بصالة كلباء فريقا الشارقة وخورفكان في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، وتأهل خورفكان بالفوزعلى الحمرية 2 - 0 و3 - 1 ذهاباً وإياباً، فيما وصل الشارقة للنهائي بالتعادل مع البطائح «حامل اللقب» ذهاباً، والفوزعليه بثلاثية إياباً، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها الشارقة لنهائي أغلى الكؤوس، واحتفل الفريق خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري لأول مرة في تاريخه وبثنائية دوري وكأس الرديف، فيما توج خورفكان بكأس الاتحاد.

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