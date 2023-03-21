«الأبيض» يضم هيكل والكربي والمهيري والهاشمي إلى معسكر أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا 4 لاعبين إلى صفوف «الأبيض» في معسكر أبوظبي الحالي ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 وهم عبدالعزيز هيكل «شباب الأهلي»، وعبدالله الكربي «الوحدة»، ويوسف المهيري «الوصل»، وخالد الهاشمي «بني ياس»، ومن المنتظر مشاركة الرباعي في تدريبات اليوم.

واستبعد الجهاز الفني 7 لاعبين من المعسكر، لظروف الإصابات وحاجة البعض للعلاج والراحة لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين حسب نتيجة الفحوصات الطبية التي أجريت أمس تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

وشملت قائمة المصابين حسين مهدي، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، ووليد عباس، ويحيى الغساني، وبندر الأحبابي، وعلي مبخوت، وخالد الظنحاني، وشاهين عبدالرحمن.

وكان «الأبيض» أجرى أولى حصصه التدريبية في ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت استعداداً لمواجهة منتخبي طاجيكستان وتايلاند ودياً يومي 25 و28 الجاري في استاد آل نهيان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز