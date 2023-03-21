وليد اليماحي: إصابتي عادية.. والوقت مبكر للاعتزال

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح وليد اليماحي مدافع فريق عجمان لكرة القدم أول لاعب يبدأ الإعداد للموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة العلاج الطبي، ودخوله في مرحلة التأهيل جراء الإصابة، التي تعرض لها في الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين أمام فريق العين، وفرضت عليه الغياب في بقية مباريات الموسم الحالي.

وأوضح اليماحي في تصريحات لـ«البيان» أنها المرة الأولى، التي يتعرض فيها لمثل هذه الإصابة، واعتبرها غير مؤثرة على مواصلته للكرة، نافياً أن يكون فكر في الاعتزال، وأن الوقت مبكر للتفكير في مثل هذه الفكرة.

وقال: كانت الإصابة كسراً في الساق نتيجة احتكاك غير مقصود مع لاعب العين كايو في مباراة الفريقين في يناير الماضي، وخضع على أثرها لعملية ناجحة في مستشفى راشد بدبي، وقال: نادي عجمان لم يقصر معي طوال فترة العلاج.

وأشار إلى أنه بدأ مرحلة العلاج التأهيلي تحت إشراف الدكتور طارق صادق طبيب النادي، ويقوم خلال هذه الفترة بإجراء تشخيص كل شهر حتى موعد عودته للعب مع المجموعة صيف العام الحالي، وأكد اليماحي أنه سيكون أول اللاعبين، الذين يستعدون للموسم المقبل، بسبب الموقف الحالي، الذي فرض عليه الغياب عن المشاركة في بقية المباريات.

استمرار

ونفى اليماحي، المولود في 1990، تفكيره في الاعتزال لكون الإصابة عادية تحدث لأي لاعب، خصوصاً أن فترة العلاج الطبي كللت بالنجاح، واعتبر فترته مع فريق عجمان، التي بدأت قبل 6 سنوات، من أفضل محطاته في الملاعب، وأنه حريص على الاستمرار مع «البرتقالي» لما وجده من استقرار ومعاملة جيدة.

تفوق

وأرجع اليماحي سر تفوق «البرتقالي» هذا الموسم للمجهود، الذي تقوم به إدارة النادي والانتدابات النوعية، التي قام بها النادي على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين، مما أعطى الفريق إضافة قوية، وقال: الكل في نادي عجمان يعرف المطلوب، ويحرص على القيام بدوره، والفريق لديه جهاز فني جيد، ويتعامل مع كل مباراة بذات الاهتمام، وأثنى اليماحي على الدور الذي يقوم به مجلس الإدارة برئاسة خليفة الجرمن وجميع أعضاء المجلس، وثمن مجهودات عبد الله الظاهري أمين السر العام، متمنياً له الشفاء. وأكد اليماحي أن المدرب السابق أيمن الرمادي كانت له بصمة جيدة مع الفريق، ومعه على المستوى الشخصي، وأن الجهاز الفني الحالي بقيادة غوران، سار على الطريق ذاته، ونجح في قيادة عجمان لمركز مناسب.

مشوار

الجدير بالذكر أن وليد اليماحي بدأ مشواره في أكاديمية نادي الوحدة بداية من موسم 2005-2006، ووصل للفريق الأول للوحدة، وشارك معه في مباراة السوبر عام 2011 أمام الجزيرة، والتي كسبها الوحدة بركلات الترجيح، وانتقل بعد هذه المباراة للجزيرة ثم الظفرة وبني ياس، قبل أن يتجه في عام 2015 للعب للفجيرة في فترة المدرب هاشيك، وانتقل بعدها في موسم 2017-2018 إلى عجمان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز