الشويفات وبرايتون كوليدج بطلا كأس مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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توج فريق الشويفات الدولية، فرع مشرف بلقب البطولة لفئة الطلاب تحت 15 عاماً بكأس مدارس أبوظبي للألعاب الرياضية بتغلبه في النهائي على فريق الشويفات، فرع العين -2 - 1، بملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وفاز فريق برايتون كوليدج أبوظبي ببطولة الطالبات بعد التغلب على فريق مدرسة الخبيرات البريطانية 1 - 0 في نهائي لفئة الطالبات.

قامت معالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة لشؤون التعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة، يرافقها مبارك حمد المهيري وكيل الدائرة، بتتويج الفرق الفائزة بالكأس والميداليات، وتكريم جميع الفئات المشاركة في البطولة والتي ضمت 14 فريقاً ضمن 7 فئات.

وقالت معاليها: تواصل مبادرتنا للرياضة المدرسية نموها انسجاماً مع أهدافنا الاستراتيجية لبناء مجتمعٍ مدرسي نشيط.

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