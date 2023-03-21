بيدرو يكسر صيام الـخمسة العجاف

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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استعاد البرازيلي جواو بيدرو مهاجم وهداف الوحدة، ذاكرة التهديف، بالهدف الذي سجله في مرمى الظفرة في الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد غياب عن زيارة الشباك في 5 مباريات متتالية.

وهي المرة الأولى التي يغيب فيها بيدرو عن هز شباك المنافسين في 5 لقاءات على التوالي في الدوري منذ انضمامه للوحدة في الموسم قبل الماضي، أمام العين والنصر والبطائح وشباب الأهلي واتحاد كلباء، في الجولات من 15 وحتى 19، إذ تعرض اللاعب لانتقادات شديدة نتيجة غيابه عن التهديف ما أثر في نتائج العنابي في العديد من المباريات التي لم ينجح فيها الوحدة في التسجيل في مرمى المنافسين.

ورفع بيدرو رصيده إلى 12 هدفاً في قائمة هدافي الدوري هذا الموسم، وفي المركز الرابع في القائمة، خلف فابيو ليما نجم الوصل (15 هدفاً)، بينما يأتي في صدارة هدافي المسابقة التوغولي لابا كودجو هداف العين بـ21 هدفاً، وفي المركز الثاني علي مبخوت نجم المنتخب الوطني والجزيرة بـ18 هدفاً.

ويعد بيدرو واحداً من أفضل المهاجمين الأجانب في دوري المحترفين في المواسم الأربعة الأخيرة، ويعول عليه الوحدة في قيادة خط الهجوم لما يملكه من إمكانات هائلة على المستوى البدني والتهديفي، وخصوصاً في المباريات المتبقية في عمر الدوري الذي لا يزال العنابي في صراع المنافسة في لقبه، إذ يتميز بيدرو بقوة تسديداته والكرات الرأسية، ويعد أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الرأسية هذا الموسم.

ومنذ قدوم بيدرو إلى الدوري الإماراتي نجح في أن يكون عنصراً مؤثراً ولمع بسرعة الصاروخ مع الظفرة وبني ياس والوحدة، إذ وصل إلى 56 هدفاً سجلها في 86 مباراة خاضها في الدوري في 4 مواسم، إذ سجل في موسمه الأول مع الظفرة 2020-٢٠١٩ 12 هدفاً في 17 مباراة في الدوري، وفي الموسم التالي 2021-٢٠٢٠ مع بني ياس الذي لعب له بنظام الإعارة 18 هدفاً في 24 مباراة، ثم انتقل في الموسم الماضي إلى الوحدة وسجل معه 14 هدفاً في 26 مباراة.

وجاءت أهداف بيدرو الـ12 في الموسم الحالي في 10 مباريات فقط في شباك الوصل (مباراتان)، والنصر، والعين، والشارقة، ودبا الفجيرة، والجزيرة، وخورفكان، وبني ياس، والظفرة، وسجل ثنائيتين هذا الموسم في شباك الإمبراطور والنواخذة، وكان أكبر عدد من المباريات المتتالية التي يغيب فيها عن التسجيل 5 مباريات، وهو ما لم يحدث مع اللاعب في الموسم الماضي الذي شهد غيابه عن التسجيل في 3 مباريات متتالية.

وأهم ما ميز أهداف بيدرو مع العنابي الموسم الحالي أنها أهداف متأخرة وحققت الانتصار للفريق في غير مباراة أو العودة في النتيجة في الوقت القاتل، وأبرزها أمام الشارقة وخورفكان والوصل، وجاءت 8 أهداف لبيدرو في نصف الساعة الأخير من عمر المباريات، ومنها 4 أهداف سجلها بعد الدقيقة 90 في مرمى الوصل والشارقة وخورفكان وبني ياس.

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