«اشتباك النقاط» يثير الجدل في جدول «المحترفين»

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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أثار ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين جدلاً في الشارع الرياضي بنهاية مباريات الجولة 20 التي أسفرت عن «اشتباك» عدد من الفرق في رصيد متساوٍ من النقاط، الشيء الذي أحدث اختلافاً بجدول الترتيب في بعض وسائل الإعلام والحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

40 نقطة

وشهدت الجولة تساوي فرق العين، الوصل، الوحدة برصيد 40 نقطة، وعجمان والجزيرة برصيد 34 نقطة، ودبا والظفرة برصيد 8 نقاط، وفقاً لنتائج مباريات الفرق في الجولة السابقة من المنافسة، وأحدث تساوي الفرق اشتباكاً في تحديد المراكز بجدول الترتيب.

وحسب نص المادة 15 من لائحة المنافسة، تم الفصل بين العين والوصل والوحدة، حسب فارق الأهداف بين الفرق الثلاثة، بعد أن تم إسقاط بند المواجهات المباشرة لعدم اكتمالها مجتمعة بين الفرق المذكورة، لتأتي الأفضلية للعين في المركز الثاني بفارق أهداف (+27)، الوصل ثالثاً بفارق (+18)، الوحدة رابعاً بفارق (+17 ) في جدول الترتيب.

34 نقطة

وشهد صراع المراكز اشتباكاً ثانياً بين عجمان والجزيرة بعد أن انتهت مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي، وتساويا برصيد 34 نقطة، وبالنتيجة تقدم «البرتقالي» للمركز السادس وتراجع الجزيرة إلى المركز السابع.

والأمر الذي أثار الجدل والاستغراب حول ترتيب الفريقين، أن الجزيرة كان يتقدم الترتيب على عجمان قبل المباراة رغم التساوي برصيد 33 نقطة لكل منهما، ونتيجة اللقاء انتهت تعادلية ما جعل البعض يشير إلى محافظة الجزيرة على المركز السادس، لكنه كان نال الأفضلية بفارق الأهداف، حيث إن الاعتماد على نتائج المواجهات المباشرة لا يتم إلا بعد خوض مباراتي الذهاب والإياب، وهو ما حدث عقب نتيجة التعادل في الجولة 20 التي منحت عجمان الأفضلية لفوزه في جولة الذهاب.

8 نقاط

وتواصل الجدل حول ترتيب دبا الفجيرة والظفرة، بعد أن تساويا برصيد 8 نقاط، لكن دبا تقدم إلى المركز قبل الأخير، وتراجع الظفرة لذيلية جدول الترتيب رغم أفضليته في المواجهات المباشرة ولكن من مباراة الذهاب فقط التي فاز فيها على «النواخذة»، ونسبة لعدم إقامة جولة الإياب المحدد لها الجولة 26 فإن فض الاشتباك تم استناداً على فارق الأهداف بين الفريقين الذي جاء في مصلحة دبا حسب نص الفقرة الخامسة من المادة 15.

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