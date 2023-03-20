نهائيات بطولة الإمارات المفتوحة لأكاديميات كرة القدم تختتم منافساتها

المصدر: البيان

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اختتمت يوم أمس نهائيات بطولة الإمارات المفتوحة لأكاديميات كرة القدم على استاد "سيفينز" في دبي ، والتي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للفئات العمرية تحت 18 و 16 و 14 و 12 سنة.

وأحرز فريق "سيتي إف سي" بطولة تحت 16 سنة بفوزه على فريق سبورتينج أف سي في النهائي .

أما في مسابقة تحت 12 سنة , فاز فريق فرسان هسبانيا على فريق سيتي في النهائي ليتوج بطلاً على هذه الفئة السنية.

وتوج عادل البناي مدير قسم شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي الفائزين.

يُذكر أن اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس دبي الرياضي نظما البطولة الأكاديمية , التي شارك فيها أكثر من 160 فريق و2500 لاعب ولاعبة ، تنافسوا على حصد الألقاب عبر مباريات امتدت لعدة أشهر.

ويسعى اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس دبي الرياضي إلى تطوير قاعدة الأكاديميات الكروية في الدولة وتنمية المواهب الكروية من الذكور والإناث.

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