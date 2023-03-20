النسخة الرمضانية الثانية لبطولة شباب الحمرية تنطلق مارس الجاري

المصدر: البيان

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تنطلق 25 مارس الجاري، النسخة الرمضانية الثانية لبطولة شباب الحمرية لكرة القدم، بعد نجاح النسخة الأولى، التي أقيمت العام الماضي.

وتتشكل اللجنة المنظمة للبطولة من عبيد راشد الشامسي، وعارف مصبح المهيري، وعبدالله ظاعن الكتبي، وعبدالله حسن الشامسي، ومحمد عبيد السويدي، وتقوم اللجنة بجميع التجهيزات اللازمة لتنظيم البطولة خلال شهر رمضان المبارك.

وتتكون البطولة من أربعة فرق هي، الإمبراطور والشباب والأساطير والاتحاد، ومن الممكن أن يلعب كل فريق 6 مباريات خلال البطولة.

وشهدت النسخة الماضية، حضور جماهيري مميز، كما لقت البطولة تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تشجيع مجالس الشباب القريبة من الفريج لممارسة كرة القدم، وتنظيم بطولات مماثلة.

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