منصور بن محمد يعتمد دليل استقطاب اللاعبين في أندية الكرة بدبي

المصدر: دبي - وام

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اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، دليل استقطاب اللاعبين في شركات وأندية كرة القدم في إمارة دبي، والذي أعده مجلس دبي الرياضي بهدف وضع الشروط والضوابط اللازمة لحوكمة وتنظيم آلية استقطاب اللاعبين في الإمارة، وقال سموه: اعتمدنا دليل استقطاب اللاعبين في شركات وأندية كرة القدم في دبي بهدف الارتقاء بالممارسات والآليات الخاصة بانتقاء واستقطاب وتطوير اللاعبين الموهوبين والاستثمار الأمثل للموارد من خلال آليات دقيقة للتعاقدات مع اللاعبين في مختلف الفرق ولجميع الفئات وفق مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

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تطوير

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه الضوابط الجديدة تأتي في إطار خطة تطوير القطاع الرياضي لإمارة دبي والتي تشتمل على العديد من المحاور في مقدمتها تطوير أداء الأندية والمؤسسات الرياضية على مستوى استقطاب الرياضيين من مختلف الفئات وتحقيق الفوز بالبطولات وإحراز الألقاب، كما تهدف إلى أن تصبح دبي ملتقى نجوم الرياضة، ومقراً لصناع القرار في الرياضة الإقليمية والعالمية.

وأضاف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: وجهنا مجلس دبي الرياضي بتطبيق أحكام هذا الدليل على جميع شركات وأندية كرة القدم في دبي، وكذلك مراجعة الدليل بشكل مستمر، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية، وترسيخ جاهزية دبي لريادة المستقبل ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات، بما يواكب النمو والتطور الذي تشهده جميع مفاصل الحياة في دبي.

تنفيذ

وحمل قرار الاعتماد رقم 1 لسنة 2023، ويبدأ تنفيذه من مجلس دبي الرياضي وشركات وأندية كرة القدم في دبي فور صدوره، وأكد القرار ضرورة التزام شركات وأندية كرة القدم في دبي بتطبيق الدليل واتخاذ الإجراءات لوضعه موضع التطبيق، وأن يصدر مجلس دبي الرياضي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار والدليل.

شروط

ويهدف الدليل لوضع الشروط والضوابط لحوكمة وتنظيم آلية استقطاب اللاعبين في الإمارة من خلال 4 إجراءات، وهي هيكلة وحدة الاستقطاب ضمن الإدارة الرياضية لشركات كرة القدم حسب أفضل الممارسات العالمية، ووضع آلية لبحث واستكشاف واستقطاب اللاعبين من داخل وخارج الدولة، للفريق الأول والأكاديمية حسب أفضل الممارسات في شركات كرة القدم المحترفة، ووضع آلية لإبرام التعاقدات مع اللاعبين المستقطبين، ووضع آلية لمراقبة الاختيار والتعاقد مع اللاعبين في شركات وأندية الكرة وتقييم مدى الالتزام بمعايير الحوكمة بهدف ترشيد النفقات وتقليل نسبة المخاطر في عملية التعاقد.

أهداف

وجاء قرار «دبي الرياضي» بإصدار الدليل ووضع فقراته وأحكامه بدقة وتوجيه سمو رئيس المجلس بتنفيذها في شركات وأندية الكرة بدبي، نظراً لأن عمليات بحث واستكشاف اللاعبين وتقييمهم واستقطابهم من أهم العمليات المؤثرة في نجاح شركات الكرة في تحقيق أهدافها، وتقليل نسبة المخاطرة في التعاقد مع اللاعبين سواء من المواطنين، أوالمقيمين، أوالأجانب، لضمان حصول الإدارة العليا والتنفيذية لشركات الكرة القدم المعلومات العلمية الدقيقة والمحايدة.ويهدف الدليل لمراعاة استحداث وحدة تنظيمية مختصة بالاستقطاب ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون الرياضة في الشركة، وذلك عند تقييم اللاعبين المستقطبين وتحدد للوحدة التنظيمية، آلية واضحة في إبرام التعاقدات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، من خلال إشراف مديرها الفني، لكون عملية البحث والاستكشاف والتقييم ، هي عمليات فنية بحتة تعتمد على التقييم الشخصي للمختصين بمتابعة الأداء الفني بالملاعب، وعلى جمع البيانات الإحصائية والفنية من خلال متابعة أداء اللاعبين بالبرامج المتخصصة والتحليل الفني للنتائج.

خبرة

ومن أجل تكامل عملية التقييم الفني المستمريستلزم توفير فريق كشافين ذوي خبرة ومستوى فني عالي، يتولون جمع وتحليل البيانات ضمن وحدة الاستقطاب بالشركة، ويتضمن الدليل مهام وحدة الاستقطاب والهيكل التنظيمي لها، ومهام فرق الكشافين في الشركة والنادي، ومراحل وآلية البحث الخاصة باستقطاب اللاعبين.

تشكيل

ويتضمن الدليل تشكيل اللجنة الفنية في شركة ونادي كرة القدم وكيفية اختيار أعضائها وتحديد مهامها وواجباتها، كما يتضمن جدولاً يحدد كيفية إجراء عملية التقييم الفني للاعبين المطلوب التعاقد معهم من خلال تصويت أعضاء اللجنة وهم 6 أشخاص يكون لصوت كل منهم وزن في عملية التقييم، ويحدد الجدول كذلك الحالات التي يتم فيها التصويت، والتي تتضمن حالات عدة سواء في التعاقدات أم المكافآت، وغيرها. ويتضمن الدليل فقرة خاصة بلجنة التعاقدات، حيث يتم تشكيل لجنة التعاقدات بقرار من مجلس إدارة الشركة، بهدف التعاقد مع اللاعبين وحسب الأولويات والاحتياجات المحددة من مدرب الفريق الأول، ويتضمن كيفية تشكيل لجنة التعاقدات وهوية أعضائها وكذلك مهامها.

حددت الفقرة الأخيرة من الدليل واجبات شركات وأندية كرة القدم في دبي وهي:

واجبات الأندية وشركات الكرة

01 تعيين مدير فني لإدارة شؤون الرياضة في الشركة أو النادي.

02 إعداد الهيكل التنظيمي لوحدة الاستقطاب للشركة أو النادي، والالتزام بتنفيذ الإجراءات والضوابط الموضحة في الدليل عند التعاقد مع اللاعبين.

03 توثيق الإجراءات التي تتم في عمليات التعاقد وحسب المراحل الموضحة في الدليل.

04 تزويد المجلس بشكل دوري، بالتقارير والوثائق وسجل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم أو تصعيدهم للفريق الأول، ونماذج التقييم الفني الخاص بهم.

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