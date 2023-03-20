حيرة ركلات الجزاء في المستطيل الأخضر

المصدر: دبي - العوضي النمر

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جاء أداء قضاة الملاعب جيداً خلال الجولة العشرين لدوري أدنوك، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في نتائج المباريات، رغم قوة التنافس بين الفرق، خصوصاً في صراع المقدمة، وشهدت مباراة كلباء مع الوصل العديد من الحالات التي أثارت الجدل، ولا يختلف الخبراء عن صحة احتساب ركلتي جزاء للوصل وكلباء ولكن الاختلاف جاء في اتخاذ قرار إعادة ركلة الوصل بعد أن دخل لاعب كلباء عبدالسلام محمد داخل المنطقة مع أن دخوله لم يكن مؤثراً في اللعب، وتكرر الأمر في ركلة كلباء حينما دخل مدافع من الوصل للمنطقة عند التسديد ولم يتم إعادة الركلة، صحيح دخول اللاعب لم يكن مؤثراً في اللعبة ولكن يجب توحيد آلية التعامل في مثل تلك الحالات بدلاً من الحيرة واختلاف القرار من حكم لآخر.

وجاء تدخل حكام «VAR» في الجولة إيجابياً كما حدث في هدف الشارقة الثاني الذي سجله كايو وألغاه الحكم بقرار من مساعده، ولكن تأكيد «VAR» على صحة الهدف جعله يحتسبه، وفي المقابل ألغى الحكم هدفاً لخورفكان سجله أيلتون ، بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو. وخلال الجولة 20 يلاحظ تسرع بعض الحكام في إشهار البطاقات الحمراء، مثلما حدث في مباراة كلباء مع الوصل بطرد بوبليتي وطرد المدرب مجيدي.

حالات تحكيمية

* إلغاء هدف للعين قرار صائب لوجود خطأ لصالح النصر قبل تسجيل الهدف.

* ألغى الحكم هدف أحمد نورالله «شباب الأهلي» بداعي التسلل بإشارة من حامل الراية.

* طرد سياكا«الوصل» صحيح لعرقلته عبدالله ديابي«كلباء».

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