عبد الله حسن: الجولة 21 تحدد ملامح بطل «دورينا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالله حسن المحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي، أن الجولة 21 ستحدد ملامح بطل دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم، من خلال لقاء شباب الأهلي مع العين يوم الأول من أبريل المقبل، وأن ملامح البطل بدأت تظهر بـ 80 % لصالح شباب الأهلي الذي يواصل خدمة نفسه والضغط على منافسيه، من خلال استمرار تحقيقه الفوز، مع حسن استقبال هدايا الآخرين له، والذين قدموا له خدمات بفقدانهم نقاطاً مهمة، مما ساهم في اتساع الفارق من النقاط فيما بينهم، بعد أن تغلب على خورفكان بثلاثة مقابل هدف، مما ساهم في استمرار تربعه على الصدارة برصيد 45 نقطة وبفارق 5 نقاط عن وصيفه العين الذي تلقى خسارة موجعة على أرضه وبين جمهوره من النصر بهدف، مما يجعل لقاءهما المقبل حسماً للصراع على نيل البطولة، في حال فوز شباب الأهلي أو استمرار مطاردة العين له في حال نجح في تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الملفت في الجولة 20 هو الصراع الثلاثي على الوصافة بين فرق العين والوصل والوحدة المتشاركين في رصيد 40 نقطة.

جولة الحسم

وقال عبدالله حسن، إن الجولة المقبلة ستبلور موقف فرق الصدارة، حيث يتقابل الوحدة الرابع في الترتيب برصيد 40 نقطة مع الشارقة الخامس برصيد 38 نقطة، والوصل الثالث في الترتيب برصيد 40 نقطة مع الجزيرة السابع برصيد 34 نقطة، إضافة إلى لقاء شباب الأهلي مع العين، مما يجعل للجولة المقبلة أهمية خاصة، تستدعي من الجميع حسن الاستعداد لها، واستغلال فترة توقف الدوري لتدارك أي سلبيات تحد من العطاء.

مفاتيح

وأضاف: شباب الأهلي تفوق على خورفكان بالتوازن في الأداء وحسن استغلال المساحات في دفاع خورفكان بالتحرك الهجومي الفعال لخريبين وكاراتبيا وتغير المراكز في نصف الملعب، وساعده حالة اللعب الفردي لهجوم خورفكان، مما سهل من مهمة لاعبي شباب الأهلي الذين أحسنوا التعامل مع مجريات اللعب، وأضاف: العين وجد صعوبة في التعامل مع النصر الذي أحسن لاعبوه التعامل مع مفاتيح اللعب العيناوية، فأغلقوا كافة المنافذ والمساحات أمامهم، في انضباط تكتيكي نموذجي، وحاول العين اختراق دفاع النصر المحكم من خلال التقدم من الأطراف واستغلال القوة الهجومية للثلاثي بندر وسفيان ولابا كودجو، ولكن النصر لم يمنحهم الفرصة لاختراق مرماهم وساعدهم التألق اللافت لحارس المرمى عبدالله التميمي، ورغبة الفريق في تحقيق الفوز وحينما تحقق لهم المراد نجحوا في المحافظة عليه.

مكسب

وأشاد عبدالله حسن، بحسن استعداد الوحدة لمباراته أمام الظفرة، وتجاوز خسارته بملعبه من العين، فتفوق وسيطر على المباراة بالقوة الهجومية وأنهى المباراة في أول ربع ساعة من زمن المباراة، وصحيح الظفرة اجتهد لكنه لا يملك أسلحة تحقيق الفوز، في المقابل نجح الشارقة في فرض سيطرته التامة على مباراته أمام البطائح وحقق فوزاً معنوياً غالياً بأقل جهد بعد أن ظهر البطائح مرتبكاً من بداية المباراة، مما منح الفرصة للشارقة لفرض سيطرته على المباراة والتعامل الجيد مع أخطاء لاعبي البطائح.

أما عن مباراة الوصل مع كلباء، فقد غلب عليها الطابع الحماسي، والرغبة في تحقيق الفوز من كلا الفريقين، وظهرت ملامح المهارات الفردية للاعبين بشكل واضح، ولكن كان هناك نوع من التوتر بين اللاعبين، مما ساهم في تعدد الأخطاء الدفاعية، وبالتالي قللت من فرصة تحقيق الفوز لأحدهما كما تألق السناني في الزود عن مرماه وإنقاذ ركلة جزاء في الوقت القاتل من زمن المباراة.

فوز

وأكد عبدالله حسن أن صراع النجاة من شبح الهبوط اشتعل بعد أن حقق دبا الفوز الثاني له هذا الموسم، وهزم بني ياس بهدفين، وتقدم خطوة رغم تساويه مع الظفرة في رصيد 8 نقاط، وفي ظل رغبة دبا في تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة سيضع البطائح تحت ضغط معنوي كبير خلال الجولات المقبلة وإذا استمر أداء دبا الجيد وتحقيق الفوز سيكون وضع البطائح صعباً ما لم يكن للاعبين كلمة فاصلة خلال الجولات المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز