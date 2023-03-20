حسن إسماعيل: الحراس نجوم الجولة 20

المصدر: دبي - البيان

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أكد حسن إسماعيل، المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، أن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، شهدت تألقاً لافتاً للنظر لحراس المرمى الذين دافعوا عن مرماهم ببسالة خلال معظم مباريات الجولة، وأنقذوها من أهداف محققة، وكانوا أحد أهم أسباب خروج فرقهم فائزة بنتيجة المباريات مثلما حدث في مباراة العين مع النصر، حيث تألق حارس العميد عبدالله التميمي وكان أحد أهم أسباب فوز النصر بنتيجة المباراة، وكذلك حارس دبا الفجيرة محمد سالم الذي تألق بشكل مميز وساهم في فوز فريقه على بني ياس، وكذلك حارس الوصل خالد السناني الذي أنقذ مرماه من عدة فرص محققة لمهاجمي كلباء، وتصدى لركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخرج فريقه متعادلاً بهدف.

الكلمة العليا

وقال حسن إسماعيل، إن حراس المرمى ستكون لهم الكلمة العليا في تحديد بطل الدوري خلال الجولات المقبلة لو حافظوا على تميزهم، وتألقوا في أداء دورهم القيادي داخل الملعب، وحسن توجيه زملائهم خلال زمن المباراة، مبدياً إعجابه بتطور أداء حراس المرمى في التعامل مع الكرات العرضية خلال تلك الجولة، ولذلك قل عدد الأهداف المسجلة، كما تفوق الحراس في التعامل مع الكثافة العددية داخل منطقة المرمى مما ساهم في حمايتهم لعرينهم، لذلك نستطيع القول إن الجولة 20 شهدت تفوقاً واضحاً للمنظومة الدفاعية على القوة الهجومية، مما قلل من عدد الأهداف المسجلة والتي بلغت 18 هدفاً فقط.

الكرات العالية

كما طالب حسن إسماعيل، المدربين بمزيد من العمل الفني والتكتيكي خلال فترة التوقف الحالية، لتدارك سلبيات الأداء والسعي لتطوير العمل الفني بشكل عام، والتركيز على تدارك سلبيات الحراس في الكرات العالية التي لا تزال في حاجة لمزيد من العمل الفني، حتى تقلل فرص استقبال المرمى لأهداف، خاصة مع اشتداد المنافسة على القمة والقاع.واختتم حسن إسماعيل بقوله، يحسب للأجهزة الفنية بالفرق المختلفة معرفة مصادر الخطورة لمنافسيهم من خلال التحضير الجيد وحسن التعامل مع المباريات، مما ساهم في تقليل نسبة الأهداف في المباريات الحاسمة، وهذا يحسب للأجهزة الفنية في سعيهم لتطور منظومة العمل وتحسن الأداء.

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