حتا يغرد بصدارة الهواة والحصن يُشدد الخناق

المصدر: الفجيرة – محمد فضل - تصوير - زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي



عزز حتا صدارته دوري الدرجة الأولى ووصل إلى النقطة 56 بعد فوزه العريض على ضيفه التعاون بنتيجة 3/1 في المباراة التي أقيمت في ملعب الإعصار وأحرز لحتا كل من أيمن رشوق «هدفان» مع هدف للكنغولي افوبي وسجل للتعاون عمر برينس.

وشدد دبا الحصن الوصيف الخناق وحقق فوزاً صعباً على الفجيرة بنتيجة 1/2 وأحرز هدفي الحصن كايو روزا، وسجل للفجيرة البديل سيد خميس في الشوط الثاني ليصل دبا الحصن برصيده إلى 51 نقطة.

ونجح الإمارات في تحقيق الفوز على جاره الجزيرة الحمراء بنتيجة 3/2 وجاءت الأهداف عن طريق ليثيري سيلفا ودياغو فارياس وعمر كيتا وسجل هدفي الخاسر اكير سكوتو في آخر أنفاس المباراة ليحلق الصقور بالنقطة 50 في المركز الثالث.

وحول غلف اف سي تأخره بهدف أمام بينونة إلى فوز بنتيجة 3/2 وأحرز الثلاثية محمد ديوب بهدفين وعلي العامري وأحرز لبينونة أيمن أبو علي ودينلسون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز