الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين .. التحدي ينتقل من سباق الصدارة لصراع الوصافة

المصدر: وام

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عززت نتائج الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي أسدل عليها الستار أمس السبت، من صدارة شباب الأهلي للمسابقة برصيد 45 نقطة، اثر فوزه على خورفكان 3-1، وخسارة أقرب ملاحقيه العين أمام النصر 0-1.

وتجمد رصيد العين عند 40 نقطة متساويا مع الوصل (الثالث)، والذي تعادل مع اتحاد كلباء 1-1 ليتسع الفارق بين شباب الأهلي المتصدر، وكل من العين والوصل إلى 5 نقاط كما يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 40 نقطة وبفارق النتائج المباشرة فقط خلف العين والوصل.

وبذلك، ينتقل التحدي الكبير في المسابقة من سباق الصدارة إلى الصراع بين العين والوصل والوحدة على الانفراد بالمركز الثاني وانتظار أي كبوة لشباب الأهلي من أجل العودة لمنافسته بقوة على الصدارة.

وشهدت الجولة عودة فريق دبا إلى الانتصارات بتحقيقه الفوز الثاني هذا الموسم، وكان على حساب بني ياس، وكان آخر فوز سابق له في الجولة 11 أمام النصر، وعاد الشارقة أيضا إلى الانتصارات بعد غياب استمر 3 جولات خسر خلالها أمام الجزيرة وخورفكان، وتعادل أمام الوصل.

وبلغ عدد أهداف الجولة 18 هدفا، كان أكثرها في مباراتي شباب الأهلي مع خورفكان والظفرة مع الوحدة بواقع 4 أهداف في كل منهما، بعد فوز الوحدة 3-1، وكانت المباراة التي فاز فيها النصر على العين 1-0 هي الأقل تهديف.

وابتسمت الأرض لأصحابها في مباراتين فقط، بفوز شباب الأهلي على خورفكان، والشارقة على البطائح، وكان التعادل الإيجابي حاضرا في مباراتين هما اتحاد كلباء مع الوصل، وعجمان مع الجزيرة، بنفس النتيجة 1-1.

وخلال الجولة، احتسبت 3 ركلات جزاء تم تسجيل 2 منها عن طريق كارتابيا لاعب شباب الأهلي، وفابيو ليما لاعب الوصل، فيما أهدر الكسندرو لاعب كلباء ركلة الجزاء الأخرى.

وشهدت الجولة هدفا عكسيا واحدا سجله لاعب عجمان عبدالله الجنيبي في مرماه لصالح الجزيرة.

وأشهر قضاة الملاعب خلال الجولة 16 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء كانت في مباراة واحدة (اتحاد كلباء مع الوصل) ونال مدرب كلباء مجيد فرهادي بطاقة حمراء لاعتراضه على التحكيم، ونال لاعبا الوصل جيرونيمو بوبليتي، سياكا سيديبي، البطاقتين الأخريين.

ولم يحصل لاعبو شباب الأهلي ودبا والشارقة والبطائح، وبني ياس والجزيرة على أي بطاقات خلال الجولة.

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