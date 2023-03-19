كلباء حزين من «التحكيم» وجماهير الوصل تعاني

المصدر: كلباء – محمد فضل

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حملت شركة كرة القدم بنادي كلباء التحكيم مسؤولية التعادل الإيجابي 1/1 أمام الوصل في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام مواجهات الجولة 20 وانتهت بتقاسم الأصفرين النقاط بعد نهاية المباراة بلا غالب أو مغلوب.

وفي المقابل عانت جماهير الإمبراطور التي ملأت الأماكن المخصصة لها عن آخرها في ملعب كلباء، الأمرين في الساحل الشرقي عقب تحقيق التعادل الثاني على التوالي في الدوري ليفوت الإمبراطور الفرصة التي جاءته على طبق من ذهب من جاره النصر الذي فاجأ العين في ملعب هزاع بن زايد وفاز عليه بهدف لتكون الفرصة مهيأة تماماً أمام الوصل للانفراد بالوصافة، ولكن الفريق واصل حرق أعصاب جماهيره ووقع في فخ التعادل الذي حرمه الانفراد بالمركز الثاني وسيكون وضع الوصل صعباً أمام الجزيرة في الجولة المقبلة يوم 31 الجاري والتي يفتقد فيها أهم ركائزه بعد تلقي كل من سياكا وبيليتي بطاقتين حمراوين أمام كلباء ثم غيابهما عن لقاء فخر أبوظبي في قمة مباريات الجولة 21 والتي تلعب بعد التوقف.

نقد

بدوره، انتقد محمد مطر الزعابي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء التحكيم وقال: الحكم لم يكن موفقاً في إدارة المباراة وأسهمت قراراته في تهور اللاعبين نتيجة للإنذارات وفي حالات الطرد التي لم يكن موفقاً فيها وذلك في ما يتعلق بإشهار البطاقة الحمراء في حق مدرب كلباء الإيراني فرهاد مجيدي الذي لم يفعل شيئاً يستحق الطرد وكان الأجدر إنذاره بالبطاقة الصفراء، وخصوصاً أن احتجاج المدرب مجيدي كان على إعادة ركلة الجزاء التي أثبتت الإعادة عدم تحرك الحارس عيسى الهوتي في أثناء الضربة وحتى حكام الفيديو ربما كان لهم رأي في الإعادة بعدما سمع المقربون منهم توجيهاتهم لحكم اللقاء بعدم الإعادة على حد تعبيره، وذكر الزعابي أن الحكم تسبب في خسارة فريقه نقطتين كنا في أشد الحاجة لهما.

صدارة

وعن سير المباراة أكد الزعابي أن النمور واجه فريقاً يطمح للصدارة ومعروفاً بقوته ونجحنا في التقدم بالهدف الأول في وقت مبكر وأضعنا عدة أهداف كانت كفيلة بترجيح الكفة لتأتي ركلة الجزاء التي لم نعترض على صحتها ولكن إعادتها من جانب الحكم قرار جانبه التوفيق، وأشار الزعابي إلى أن كلباء يمتلك فريقاً جيداً ونعتمد دائماً على أبناء النادي من المواطنين.

حظ

بدوره أكد مدرب الوصل الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، أن التعادل الذي انتهت عليه مباراة الوصل وكلباء، لم يكن مرضياً له وللاعبي الإمبراطور، مشيراً إلى أن الحظ أدار ظهره للفريق، في غير فرصة مؤكدة أمام المرمى. ولفت إلى أن الطرد الذي تحصل عليه لاعب الفريق بيلتي في الشوط الثاني صعّب المهمة للاعبي فريقه، ولكنهم سرعان ما تماسكوا وقاموا ببسط السيطرة على أرض الملعب، فضلاً عن نسبة الاستحواذ الكبيرة التي رجحت كفة الوصل على حساب كلباء صاحب الأرض.

وأشار إلى أن الوصل سيطوي هذه الصفحة، وسيقوم الجهاز الفني بالوقوف على الأخطاء ومعالجة الهفوات، في فترة التوقف المقبلة، ونعتذر لجماهير الإمبراطور على هذه النتيجة، التي لم تكن مرضية لهم جهازاً فنياً ولاعبين.

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