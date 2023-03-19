الوصل يهدر فرصة «وصافة المحترفين»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، أحمد عيسى

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أضاع الوصل فرصة الانفراد بوصافة دوري أدنوك للمحترفين، بالتعادل أمس مع مضيفه كلباء، بنتيجة 1 - 1، في ختام الجولة 20، في مباراة مجنونة، شهدت 3 بطاقات حمراء وركلتي جزاء، تقدم كلباء بهدف الأرجنتيني برايان راميريز في الدقيقة 4، وأدرك فابيو ليما التعادل للوصل في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، ولعب الوصل منذ الدقيقة 77 بعشرة لاعبين.

بعد طرد الأرجنتيني ببليتي، للخشونة مع سلطان عادل، وتبعه زميله سياكا، مغادراً الملعب ببطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع، وأهدر الكساندرو سيسالدو ركلة جزاء لكلباء، احتسبها الحكم في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع، فيما غادر مدرب كلباء، فرهاد مجيدي، بالبطاقة الحمراء في الشوط الأول، لاعتراضه على إعادة ركلة جزاء الوصل، وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 40 ثالثاً.

وتغلب الشارقة على البطائح 3 - 0 ، رافعاً رصيده إلى 38 نقطة، محتفظاً بمركزه الخامس،أحرز الثلاثية جورج دجانيني، هدفين في الدقيقتين 7 و72، وكايو لوكاس في الدقيقة 41، واحتسب الحكم الهدف، بعد اللجوء لـ «VAR».

ورفض عجمان وضيفه الجزيرة «فك الاشتباك»، وتعادل الفريقان 1-1 باستاد راشد بن سعيد، وجاء هدف «فخر أبوظبي» من نيران صديقة، وأحرزه عبد الله صالح مدافع عجمان بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 85، وأدرك وليد أزارو التعادل لـ «البرتقالي»، من رأسية في الدقيقة 90، ووصل رصيد عجمان إلى 34 نقطة بالمركز السادس، مستفيداً من أفضلية فوزه على الجزيرة بالدور الأول.

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