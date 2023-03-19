دبي تجذب اســـتثمارت نادال ورونالدو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

دبي جاذبة لنجوم العالم بما تملكه من إمكانات وبنية تحتية وبيئة مناسبة للأنشطة المختلفة، ولا يقتصر شغف النجوم على المشاركة في البطولات في دبي، بل يتعدى إلى رغبة الإقامة الدائمة فيها.

والاستثمار على أرضها، ويخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم، والإسباني رافائيل نادال، نجم التنس لفتح سلسلة من مطاعم «تاتيل» العالمية في قلب مدينة دبي خلال 2023، وهي متخصصة في المأكولات الإسبانية.

ويتشارك رونالدو ونادال، في استثمارات المطاعم وقاما بافتتاح أول مطعم في مدريد، باسم «تاتيل» في 2014، ثم توالت فروعه في مدن عالمية، وأوضح موقع «سبورتس مانور»، أن المجموعة الاستثمارية الخاصة بنادال، تشاركت مع رونالدو، وأيقونة السلة الإسبانية باو جاسول، في إطلاق فروع متعددة لمطعم «تاتيل» في مدن مثل إيبيزا، وبيفرلي هيلز.

والدوحة ومدريد.وتحدث الموقع عن صداقة نادال ورونالدو، وأوضح أن نادال، عندما لا يلعب التنس، فإنه يقضي الوقت في ملاعب الغولف أو مشاهدة كرة القدم، وهو أحد مشجعي ريال مدريد، وشوهد مع كريستيانو رونالدو في فترات سابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز