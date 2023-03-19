5 مكاسب للوحدة بعد الفوز على الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الوحدة 5 مكاسب ذات قيمة عالية بفوزه المستحق على الظفرة 3 - 1 في لقاء الفريقين أول من أمس لحساب الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، الذي رفع رصيد «العنابي» إلى 40 نقطة متساوياً مع العين ضمن الأربعة الكبار، مع مضاعفته لأحزان الظفرة الذي تراجع إلى المركز الأخير للمرة الأولى في مشوار المنافسة برصيد 8 نقاط، بعد فوز دبا على بني ياس في الجولة ذاتها، مقترباً أكثر من الهبوط لدوري الهواة.

1 أول مكسب خرج به العنابي من المباراة، فوزه بالنقاط الثلاث التي تمثل أهمية بالغة للفريق في مشواره بالبطولة، والتي يسعى للفوز بلقبها، حيث حافظ على آماله وحظوظه في إمكانية التتويج قبل 6 جولات من النهاية بفارق 5 نقاط فقط من شباب الأهلي المتصدر.

2 أيضاً تجاوز الوحدة آثار الخسارة التي تعرض لها في الجولة 19 أمام العين بثلاثة أهداف دون رد، والتي أحدثت ردود فعل سلبية وسط محبي النادي، وتسببت في إحباط اللاعبين، لترتفع المعنويات من جديد بعد هزيمة الظفرة، خصوصاً أن الفوز كان مصحوباً بأداء متميز.

3 ومن إيجابيات المباراة التي حققت مكسباً إضافياً للعنابي، عودة البرازيلي جواو بيدرو هداف الفريق من جديد إلى معانقة الشباك بعد صيامه في 5 مباريات متتالية، وأحرز بيدرو هدفاً رائعاً عندما قفز عالياً وحول الكرة برأسية قوية داخل الشباك محرزاً أجمل أهداف البطولة.

4 شهدت المباراة أيضاً عودة طحنون الزعابي للمشاركة بعد غيابه عن المشاركة في المباراتين السابقتين بسبب الإصابة، ودفع الجهاز الفني بالزعابي بديلاً لزميله محمود خميس في الدقيقة 72، ومن أول لمسة له للكرة وبعد دقيقة واحدة نجح في صناعة هدف الفوز الثاني.

5 أيضاً من المكاسب التي حققها الوحدة في المباراة، اجتياز المدرب المؤقت أرنو بويتونج المهمة بنجاح بعد أن تم تكليفه بالقيادة الفنية قبل أيام قلائل من موعد المباراة خلفاً للمدرب مانويل خمينيز الذي تمت إقالته، وأدار بويتونج المباراة بشكل جيد وقاد الفريق لفوز مهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز