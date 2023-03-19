بالتكتيك والتركيز.. النصر «زين» في العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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كان النصر(زين) في العين، ليصطاد عصافير عدة (بهدف واحد) هز به شباك مضيفه بأرضه ووسط جمهوره، ليؤكد عزمه القوي على متابعة نتائجه الإيجابية بعد فوزه في الجولة السابقة على بني ياس، وهو ما قفز به إلى المركز العاشر في سعيه للخروج من منطقة الخطر، بعد أن رفع رصيده إلى (20 نقطة)، إلى جانب ذلك يعتبر الفوز على العين بملعبه ووسط جمهوره بمثابة دافع قوي سيعزز كثيراً من معنويات العميد في المرحلة المقبلة، كما نجح النصر في عرقلة قطار العين الذي لم يتذوق طعم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة.

نجاح

ويعود الفضل في الفوز الذي حققه العميد النصراوي للتكتيك الناجح الذي نفذه لاعبوه بتركيز عال بإغلاق لمفاتيح لعب العين وتحجيم خطورة هجومه المتمثل في لابا كودجو وسفيان رحيمي بالإضافة لكايو كانيدو، حيث كان ثلاثتهم خارج الخدمة، تقريباً، وحتى الفرص التي تسنت لهم أهدروها بسبب التسرع والضغط الكبير من الدفاع النصراوي فضلاً عن ثبات ويقظة حارس المرمى عبدالله التميمي الذي كان أحد نجوم المباراة.

سيطرة

بالمقابل، ورغم سيطرته على أغلب فترات المباراة غير أن عدداً من لاعبي العين افتقدوا التركيز وتعددت أخطاؤهم في التمرير والتمركز الأمر الذي أتاح للاعبي النصر التحرك بحرية في مساحة خالية بوسط الملعب وعلى الأطراف، وزاد الأمر سوءاً بعد التدخلات المستغربة لمدرب العين الذي أقدم وسط دهشة احتجاج الجماهير على سحب أحد أفضل اللاعبين بوسط الملعب وهو المغربي المهدي مبارك وكانت لهذه الخطوة أثرها السلبي إذ سيطر النصر على منطقة المناورة وضغط بقوة ليصنع فرصاً أخرى لم يتم استغلالها كما ينبغي وإلا لتضاعفت النتيجة.

وعبر كلاوديو فوكوفيتش، المدرب العام لفريق النصر عن سعادته وفخره بلاعبي فريقه، وأوضح أنهم كانوا يعلمون أنهم سيواجهون فريقاً متميزاً في كل خطوطه، ولكن اللاعبين قاتلوا ببسالة ونجحوا في اقتناص الفوز والحصول على ثلاث نقاط غالية، وأضاف: لم يكن الأمر مفاجئاً بالنسبة لي لأنني أراه يومياً في التدريبات فقد كان كل لاعب يقاتل ويضحي من أجل زملائه، ولابد لي أن أشكر جماهير الفريق وكل من أسهم في الفوز، وأخص بذلك المدير الفني غوران الذي لم يستطع التواجد في المباراة.

سعادة

بدوره، تقدم المدرب الأوكراني، سريجي ريبروف، المدير الفني للعين، باعتذاره للجماهير العيناوية، بعد الخسارة التي مني بها الفريق، لكنه عبر عن سعادته ورضاه بأداء اللاعبين، وقال: قدمنا مردوداً جيداً ولكننا لم نستثمر الفرص التي صنعناها أمام المرمى، وهذا أمر يحدث أحياناً في كرة القدم، وعلينا الآن أن نطوي هذه الصفحة ونستعد بقوة للمباراة المقبلة لمتابعة حملتنا للدفاع عن اللقب فلا تزال الفرصة مواتية.

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