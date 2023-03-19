دبا يجدد أمل البقاء بالانتصار على «السماوي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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جدد دبا الفجيرة آماله في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين بعد الفوز الثمين الذي حققه على بني ياس مساء أول من أمس في الجولة 20 من المسابقة، بهدفي ألفارو دي أوليفييرا ويوسف حبيب، ليغادر الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الـ 13، بالتساوي مع الظفرة الذي يحتل المركز الأخير.

وتذوق «النواخذة» طعم الفوز الثاني هذا الموسم، بعد نحو ثلاثة أشهر، إذ كان الفوز الأول والوحيد الذي حققه الفريق في الدوري في الموسم الحالي على حساب النصر في شهر ديسمبر من العام الماضي.

كما نجح الفريق في تحقيق أول انتصار له تحت قيادة مدربه حسن العبدولي الذي تولى المهمة عقب إقالة غريغوري، والفوز الأول لدبا الفجيرة على حساب بني ياس على ملعب السماوي على مدار مواجهاتهما في تاريخ دوري المحترفين، حيث وصل «النواخذة» إلى الفوز الثاني على بني ياس في 10 مباريات جمعت بين الفريقين.

ورغم صعوبة موقف دبا في الدوري إلا أن بصيص الأمل لا يزال موجوداً في ظل تبقي 6 مباريات على نهاية المسابقة، والفريق مطالب بتحقيق 3 أو 4 انتصارات على الأقل مع انتظار خسارة الفرق التي تسبقه في جدول الترتيب.

أداء

ووصف حسن العبدولي مدرب دبا الفوز على بني ياس بأنه ترجمة لتحسن الفريق على مستوى الأداء في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الفريقين قدما مباراة جيدة، وأن بني ياس كان نداً قوياً رغم خسارته.

وقال حسن العبدولي مدرب دبا:«حققنا 3 نقاط مهمة تعد استكمالاً لمسيرة العمل المتواصل بالفريق، ورغم أن الشارع الرياضي يعتبر أن الثلاث نقاط هي مقياس العمل إلا أن هناك بعض المعطيات والنقاط الثانوية التي نجحنا التعامل معها وذلك منذ مباراة الوصل».

وأضاف حسن العبدولي مدرب دبا: «الفريق يتطور منذ مباراة الوصل بعد التعامل بشكل جيد مع بعض التفاصيل، ولكننا لا نزال في أسفل جدول الترتيب، ونحتاج لمزيد من العمل في المرحلة المقبلة».

فوز

في المقابل، واصل بني ياس تراجعه للمباراة السادسة على التوالي والتي لم يتذوق خلالها طعم الفوز وحقق نقطة وحيدة من 18 نقطة في آخر 6 جولات، ليتراجع الفريق إلى المركز الـ 11.

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب السماوي إنه يتحمل مسؤولية الهزيمة والتراجع الذي أصاب الفريق، وأضاف الروماني دانييل إيسايلا: «نمر بوضعية صعبة منذ فترة، وأتحمل المسؤولية لأني وضعت الكثير من الضغط على اللاعبين في ظل أهمية المباراة بالنسبة لنا».

وأوضح المدير الفني لفريق بني ياس:«الفارق متقارب في جدول الترتيب، ونحمد الله أن الدوري سيتوقف من أجل تصحيح الأخطاء والاستعداد بشكل أفضل للمباريات المتبقية في دوري أدنوك للمحترفين».

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