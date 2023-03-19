«فرسان دبي» يصطادون «النسور» بسهام التفوق

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تجاوز شباب الأهلي ضيفه خورفكان بالفوز 3-1، على ملعب استاد راشد، في الجولة 20، واطمأن على صدارته ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد وصوله إلى 45 نقطة، ونجح «فرسان دبي» في صيده بالعديد من سهام التفوق، أولها إبقاء خورفكان ضمن قائمة 5 أندية لم يخسر أمامها شباب الأهلي مطلقاً في دوري المحترفين، تضم إلى جانبه أندية اتحاد كلباء وحتا والعروبة والبطائح.

وسجل شباب الأهلي 3 أهداف، ليزيد من غلته إلى 21 هدفاً في مرمى خورفكان، الذي سجّل بدوره 10 أهداف، ولكن بقي سجل أي لاعب أحرز أكثر من هدفين خلال مباراة واحدة من مواجهات الفريقين بدوري المحترفين خالياً، مع بقاء يحيى الغساني الوحيد الذي سجل هدفين في مرمى خورفكان. وبات شباب الأهلي أكثر من افتتح التسجيل في الدوري هذا الموسم، بالتساوي مع العين بتسجيل كل منهما 7 أهداف، واستمر نجاح كارتابيا التهديفي بعدما سجل في آخر 7 مباريات بالدوري 7 أهداف، بواقع هدف واحد في كل مباراة، بينما أصبح الهدف الذي سجله المدافع سالمين خميس عندما نزل بديلاً في المباراة هو أول هدف للاعب منذ آخر هدف سجله في ديسمبر 2017، وكان في مرمى فريق الإمارات.

عائلة

وعلّق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم على تفوق فريقه شباب الأهلي، بقوله: «نحن عائلة واحدة في الفريق، ونقضي معاً كلاعبين وجهازين فني وإداري، الكثير من الوقت، والكل يعرف أن أي فريق يضم حوالي 25 لاعباً، لكننا في شباب الأهلي لا ندفع إلا باللاعب الجاهز، الذي يقدم أفضل ما لديه خلال التدريبات، ونحرص على التسجيل المبكر، لفرض السيطرة والتفوق على أرض الملعب، والجميع يتحلى بالثقة وبثقافة الفوز».

وفي المقابل، تحدث المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري عن خسارة فريقه خورفكان، قائلاً: «بدأنا المباراة بحذر شديد في أول 15 دقيقة، وهذا شيء طبيعي عندما تلاقي فريقاً مثل شباب الأهلي يتصدر الدوري، ولديه عناصر مميزة، سواء داخل المستطيل الأخضر، أو على مقاعد البدلاء، وتحسّن أداؤنا تدريجياً، خاصة في الشوط الثاني، ولم يسجل المنافس أهدافه إلا من كرات ثابتة، ونحن سجلنا هدفاً، وأُلغي لنا هدف آخر بقرار من تقنية الفيديو، والدوري لا يزال طويلاً، وهناك فرصة للتعويض».

أما ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي، فصالح جماهير فريقه عقب المباراة، وذهب إلى المدرجات وتحدث مع رابطة المشجعين، بعد التصريحات التلفزيونية التي أذيعت أخيراً، والتي أوضح أنها قديمة وجرت خلال مقابلة في سبتمبر الماضي، وقال: «جمهور شباب الأهلي أكثر من وقف إلى جانبي في أصعب مراحل حياتي الرياضية، وأنا أشكرهم على دعمهم ومساندتهم لي، وعلاقتي بهم تبقى طيبة دائماً».

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