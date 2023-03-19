«الأولمبي» يشارك في «الدولية الودية تحت 23 عاماً» بالدوحة

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دبي مساء اليوم تجمع «الأبيض الأولمبي»، تمهيداً للتوجه إلى الدوحة غداً، للمشاركة في البطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات، قطر، السعودية، عُمان، العراق، الكويت، كوريا الجنوبية، فيتنام وتايلاند، في إطار استعدادات المنتخب للمشاركات القارية المهمة المقبلة.

واختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا 25 لاعباً لقائمة الفريق وهم: راكان وليد، أحمد محمود، زايد سلطان، مبارك أحمد، أحمد فوزي، محمد عبدالله «الجزيرة» ،عبدالله الرئيسي «عجمان»، فهد بدر «الإمارات»،عيسى خلفان «العين»، علي عبدالعزيز «النصر»، عبدالله أحمد «الوحدة»، محمد يوسف، عبدالعزيز البلوشي، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل «شباب الأهلي»،خميس المنصوري «بني ياس»،عبدالله الحمادي «الظفرة» حمد المقبالي «الفجيرة»،وليد المحرزي، محمد عبدالرحمن المازمي، ياسر حسن «اتحاد كلباء» عتيق عصام «الوصل» خالد توحيد، حمد فهد، مايد سعيد الكاس «الشارقة».

وسيتدرب الأولمبي مراناً واحداً مساء اليوم، من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعبين، ومن ثم تغادر البعثة مطار دبي الدولي يوم غد متوجهة إلى الدوحة للمشاركة في البطولة الدولية، حيث يلتقي «الأبيض الأولمبي» مع منتخب قطر الخميس المقبل على ملعب استاد الدحيل، بينما يواجه منتخب فيتنام السبت المقبل على استاد الأهلي القطري، على أن تُختتم منافسات البطولة يوم 28 مارس الجاري بإقامة مباريات تحديد المراكز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز