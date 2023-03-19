سلطان الفلاحي: دبي فخر العرب وأرض التسامح

المصدر: دبي - محمد فضل

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أكد سلطان حارب الفلاحي رئيس مجلس إدارة نادي سيتي أحد فرق دوري الدرجة الأولى أن دبي مدينة فوق الخيال، مشيراً إلى أن ما تقوم به «دانة الدنيا» وما تقدمه من خدمات في مختلف المجالات، خصوصاً الرياضية، وما تنظمه من دورات دولية ومحلية يفوق أي مدينة عالمية أخرى.

ولفت الفلاحي إلى أن دبي فخر للعرب ومقصد للأجانب الذين يهرعون إليها من كل أصقاع الأرض، قائلاً: «نحن سعداء بأننا من سكان دانة الدنيا، والتي تعد مدينة «اللامستحيل»، كما عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والذي جعل دبي تحفه ومدينة فاقت شهرتها الكثير من مدن العالم التاريخية ، فالحياة في دبي سهلة وسلسلة لكل زائر أو سائح وحتى المقيمين من مختلف الدول، يحسون بالراحة والأمان في دولة الإمارات عموماً، ومدينة دبي بصفة خاصة».

ملاذ آمن

ونوه الفلاحي إلى أن دبي مدينة متعددة البرامج وهي كما يصفها الجميع «مدينة الفرص»، وتظل ملاذاً آمناً لكل من يقصدها من العرب والأجانب، وأضاف: «في دبي نرى التعايش والتسامح بين الجميع، فضلاً عن توفر أساليب الترفيه وتعدد سبل ممارسة كل الرياضات، فدانة الدنيا حالة فريدة، باعتبارها مدينة الأحلام والآمال والتطلعات، ونحن سعداء بأننا من سكانها».

قمة الارتياح

وكشف الفلاحي اختيار إدارة سيتي ليكون مقره في دبي، قائلاً: «نحن في قمة الارتياح لتواجد نادينا في دانة الدنيا، تواجد سيتي في دبي لم يأتِ من فراغ، لأن كل الإمكانات متوفرة هنا، مما سهل علينا إنجاز الكثير من المشاريع المتعلقة بالفريق، الذي يعد أحد أندية دوري الدرجة الأولى، بعد تأهله قبل 3 مواسم إليه، ونأمل في اكتمال مرافق ومنشآت النادي الوليد، وأتمنى أن يكون فريقنا ضمن أندية دوري المحترفين مستقبلاً، بالإرادة والعزيمة يتحقق المطلوب، وطالما أننا متواجدون في دبي، فكل شيء يتحقق بالعزيمة والإصرار».

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