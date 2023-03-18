بيتزي: تعادل الوصل وكلباء «مجحف» ومصطفوي راضٍ عن أداء النمور

المصدر: كلباء – محمد فضل

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أكد مدرب الوصل الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، أن التعادل الذي انتهت عليه مباراة الوصل وكلباء، لم يكن مرضياً له، وللاعبي الإمبراطور، مشيراً إلى أن الحظ أدار ظهره للفريق، في أكثر من فرصة مؤكدة أمام المرمى.

ولفت إلى أن الطرد الذي تحصل عليه لاعب الفريق بيلتي في الشوط الثاني صعّب المهمة على لاعبي فريقه، لكنهم سرعان ما تماسكوا وقاموا ببسط السيطرة على أرضية الملعب، فضلاً عن نسبة الاستحواذ الكبيرة التي رجحت كفة الوصل على حساب كلباء صاحب الأرض.

ونوه بأن الوصل سيطوي هذه الصفحة، وسيقوم الجهاز الفني بالوقوف على الأخطاء ومعالجة الهفوات، خلال فترة التوقف المقبلة، ونعتذر لجماهير الإمبراطور على هذه النتيجة، والتي لم تكن مرضية لهم كجهاز فني وللاعبين.

بدوره، أثنى الإيراني صالح مصطفوي مساعد المدرب فرهاد مجيدي، المعاقب بالطرد، على ما قدمه لاعبو النمور طوال وقت المباراة، مشيراً إلى أن كلباء خاض مباراة جيدة أمام فريق شرس، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، منوهاً بأن كلباء قدم أفضل العروض، وكنا نستحق الفوز على أقل تقدير، خصوصاً أن الفريق أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، كانت كفيلة بالإبقاء على النقاط الثلاث بملعب النمور، لكن الحظ لا يزال يدير ظهره للفريق في المباريات الثلاث الأخيرة من عمر الدوري، وذكر صالح أن رصيد النقاط الحالي 26 نقطة، كان من المفترض أن يكون أكثر من ذلك بكثير، لو تم استثمار الفرص، فضلاً عن خطف الفرق لنتيجة الفوز أو التعادل في آخر أوقات المباراة، ما يعني صعوبة التعويض.

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