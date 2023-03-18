كلباء والوصل يتعادلان بهدف بعد مباراة «مجنونة»

المصدر: كلباء – محمد فضل، تصوير – زيشان أحمد

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وقع الوصل في فخ التعادل الثاني على التوالي، مفوتاً فرصة الانفراد بالوصافة، بعد تعادله الإيجابي مع كلباء، بهدف لكل فريق، بعد مباراة «مجنونة»، شهدت ثلاث بطاقات حمراء، وركلتي جزاء، تقدم كلباء بهدف السبق عن طريق الأرجنتيني برايان راميريز في الدقيقة 4، وعدل فابيو ليما للضيوف في الدقيقة 17 «ركلة جزاء»، ولعب الوصل منذ الدقيقة 77 بعشرة لاعبين، بعد طرد الأرجنتيني ببليتي، بعد مخاشنته ضد اللاعب سلطان عادل، وتبعه زميله سياكا مغادراً أرضية الملعب في الوقت بدل الضائع، ليهدر الكساندرو سيسالدو ركلة جزاء لكلباء، بعد تمكن خالد السناني من صد الركلة، وكان مدرب كلباء مجيدي غادر أيضاً بالبطاقة الحمراء، منذ الشوط الأول، ليرفع الوصل رصيده إلى 40 نقطة، وكلباء إلى 26 نقطة.

بلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأولى التي شهدت تقدم اتحاد كلباء بهدف السبق في الدقيقة الرابعة، عن طريق اللاعب راميريز، الذي حول الكرة الثابتة التي نفذها ليانادرو برأسه، ليخدع حارس مرمى الضيوف خالد السناني، ولم تستمر فرحة النمور كثيراً، بعد احتساب حكم المباراة لركلة جزاء، إثر عرقلة الظهير الأيمن سلطان الزعابي للمهاجم علي صالح، لم يتوانَ حكم المباراة أحمد عيسى درويش في احتسابها ركلة جزاء، نفذها فابيو ليما، لكن الحارس المتألق عيسى الهوتي تمكن من صد الركلة، ليعود الحكم ويعيد ضربة الجزاء، ليحتج مدرب كلباء الإيراني فرهاد مجيدي على الإعادة، ويغادر مطروداً بالبطاقة الحمراء، ليتقدم ليما للضربة المعادة، محرزاً هدف التعادل في الدقيقة 17.

ولاحت فرصة تسجيل الهدف الثاني للوصل قبيل نهاية النصف الأول من اللقاء، من الهجمة التي قادها ليما، ومررها عرضية لزميله الأرجنتيني شانكلاي، لكن المدافع عبد السلام محمد كان في الموعد، وأنقذ الموقف، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي بهدف.

وتراجع الأداء في شوط اللعب الثاني، بعد ميول لاعبي كل فريق للعب على الأجسام، وارتكاب المخالفات، وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء عدة مرات على لاعبي كل فريق، إلى جانب طرد لاعب الوصل الأرجنتيني بوبليتي، بعد العودة لتقنية الفيديو، إثر تدخله المتهور ضد مهاجم كلباء سلطان عادل في الدقيقة 77، وفي الوقت بدل الضائع، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء، وطرد اللاعب سياكا بعد عرقلته لمهاجم كلباء عبد الله ديابي، لكن الكساندر سيسالدو فشل في إحراز هدف الترجيح، بعد أن قام حارس الوصل خالد السناني بصد الركلة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، المقدر بـ 12 دقيقة.

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