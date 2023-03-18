عجمان والجزيرة يتبادلان المراكز بالتعادل الإيجابي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى - تصوير - غلام كاركر

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رفض عجمان وضيفه الجزيرة «فض الاشتباك» على النقاط وتبادلا المراكز على مستوى الترتيب، بالتعادل الإيجابي 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت في ستاد راشد بن سعيد في «الجولة 20» لدوري أدنوك للمحترفين.

وسجل عبدالله صالح مدافع عجمان بالخطأ في مرمى فريقه «هدفاً عكسياً» في الدقيقة 85، وأدرك وليد آزارو التعادل لأصحاب الأرض من رأسية في الدقيقة 90، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 34 نقطة ويتقدم إلى المركز السادس مستفيداً من أفضلية فوزه في الدور الأول 1-0، مقابل 34 لـ«فخر أبوظبي» المتراجع إلى المركز السابع.

ولاحت الفرصة الأولى في المباراة للضيوف من تسديدة برونو في الدقيقة 8 أبعدها علي الحوسني بصعوبة لركنية لم تستغل على النحو المطلوب.

ومالت كفة الأفضلية للبرتقالي في الدقائق التالية لأصحاب الأرض من دون أن ينجحوا في الوصول لمرمى الحارس علي خصيف الذي تألق في التصدي لأكثر من فرصة.

وأظهر الجزيرة وجهاً مغايراً في الحصة الثانية، مستفيداً من نجاعة خط المقدمة بعد دخول الثنائي أشرف بن شرقي ونواف الحارثي بديلين لخليفة الحمادي وبرونو.

وأهدر «فخر أبوظبي» فرصة مزدوجة من تسديدة خلفان مبارك بيسراه من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحوسني بنجاح في الدقيقة 60، وعاد الأخير ليتصدى مجدداً لفرصة الظهير عبدالله إدريس من توغل داخل منطقة الجزاء، حاول مبخوت إكمالها بتسديدة ثانية اعتلت المرمى 61.

وترجم الجزيرة أفضليته الهجومية بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 85، من تسديدة عبدالله رمضان الذي استغل كرة أبعدها دفاع البرتقالي وعالجها بتسديدة من رأس منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام المدافع عبدالله صالح وسكنت الشباك هدفاً أولَ في المباراة.

وعاد عجمان إلى المباراة سريعاً من رأسية المغربي وليد آزارو في الدقيقة 90، بعدما استفاد من عرضية سعيد سليمان في الجهة اليمنى حولها مباشرة داخل المرمى.

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