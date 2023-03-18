الشارقة يعبر البطائح بسهولة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم- تصوير- عيسى البلوشي

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يجد الشارقة صعوبة في تحقيق فوزه الـ 11 بدوري أدنوك للمحترفين في مباراة الجولة العشرين أمام ضيفه البطائح في المباراة التي جرت بينهما باستاد الشارقة، حيث فاز عليه بنتيجة 3-0 رافعاً رصيده إلى 38 نقطة محتفظاً بنفس مركزه في الجدول «الخامس» وبقي البطائح في نقاطه الـ 17 في المركز 12 للترتيب.

وحسم الشارقة المباراة من الشوط الأول عندما سجل هدف السبق مبكراً في الدقيقة السابعة من صناعة الكاسير وعن طريق جورج دجانيني الذي راوغ أكثر من لاعب وسدد في مرمى زايد الحمادي، وحاول البطائح تعديل النتيجة عن طريق أناتول ولورنسي في أكثر من مناسبة ولكن باءت محاولاته بالفشل، حتى جاءت الدقيقة 41 لتعلن عن هدف ثانٍ للشارقة سجله كايو لوكاس واحتسبه الحكم حمد علي يوسف بعد التحقق من تقنية الفار لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

ولم تختلف سيطرة الشارقة في الشوط الثاني ولاحت له أكثر من فرصة إلى أن عاد جورج دجانيني في الدقيقة 72 ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للشارقة من تمريرة ذهبية لعثمان كمارا، واجتهد الضيوف لتقليص الفارق بمحاولات فردية انتهت عند خط الدفاع الشرقاوي والحارس عادل الحوسني حتى انتهت المباراة بثلاثية دون رد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز