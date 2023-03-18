«حتا الرمضانية» تنطلق الجمعة

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف منطقة حتا في الفترة من 24 الجاري حتى 14 أبريل المقبل فعاليات «دورة حتا الرمضانية الرياضية»؛ الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتا الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان المبارك، وبتنظيم شركة الألعاب الجماعية في نادي حتا الرياضي وتشهد مشاركة واسعة من الرياضيين وإقبالاً جماهيرياً كبيراً.

وتقام «دورة حتا الرمضانية» في القاعة الرياضية في مدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة حتا، وتتضمن الدورة هذا العام تنظيم 3 بطولات رياضية وهي كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة، وسباق الجري.

وتنطلق بطولتا كرة القدم والكرة الطائرة في الثاني من رمضان الكريم، ويشارك في بطولة كرة قدم الصالات 16 فريقاً سيتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات في البطولة التي تقام بالتعاون مع نادي حتا الثقافي، كما يشارك في بطولة الكرة الطائرة 8 فرق، فيما يقام سباق الجري يوم 9 رمضان ويتضمن التنافس في 4 فئات وهي: الرجال والسيدات لمسافة 6 كيلومترات، والبنون والبنات لمسافة كيلومترين.

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