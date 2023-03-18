3 مواجهات في دوري الهواة اليوم

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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تتواصل مباريات الأسبوع 26 من دوري الدرجة الأولى (الهواة) اليوم بثلاث مواجهات قوية تجمع العروبة ضد الحمرية، ويسعى الأخير إلى تعويض هزيمته خلال الأسبوع الماضي على أرضية ملعبه أمام سيتي في مفاجأة الجولة، في وقت حقق العروبة الفوز خارج الديار على التعاون بهدف ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، فيما يمتلك الحمرية 43 نقطة في المركز الرابع لكن هناك منافسة شرسة من قبل مصفوت صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطة والذي يحل ضيفاً اليوم على فرسان هيسبانا الذي يحتل المركز الأخير برصيد 8 نقاط، فيما يلعب الرمس أمام الذيد.

وتختتم مباريات هذه الجولة يوم غدٍ بأربعة لقاءات ساخنة تجمع حتا المتصدر برصيد 53 نقطة بضيفه التعاون العاشر برصيد 32 نقطة، ويستقبل الفجيرة الرابع عشر في سلم الترتيب برصيد 26 نقطة جاره دبا الحصن الوصيف بـ48 نقطة، ويستضيف الإمارات الثالث برصيد 47 نقطة جاره الجزيرة الحمراء التاسع برصيد 32 نقطة، ويستقبل جلف إف سي الثاني عشر فريق بينونة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

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