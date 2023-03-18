كلباء والوصل.. طموحات مختلفة

المصدر: كلباء - محمد فضل

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يحل الوصل ضيفاً على كلباء عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم بالجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، ويخوض الفريقان المباراة بطموحات مختلفة ويسعى الوصل لاستعادة الوصافة وتجنب حدوث أي مفاجأة أمام مضيفه كلباء، وخطف النقاط الثلاث لمواصلة مشوار المنافسة على درع الدوري، وتقليص الفارق مع صاحبي المركزين الأول والثاني في الترتيب.

ويبلغ رصيد الفريق 39 نقطة، وخسر «الإمبراطور» نقطتين أمام الشارقة في الجولة الماضية بالتعادل معه 1-1، فيما خسر كلباء نقطتين أمام «النواخذة» وانتهت مباراة الفريقين على وقع التعادل 2-2 الذي رفع رصيد «النمور» إلى 25 نقطة.

فك العقدة

ويأمل الفريق استعادة نغمة الانتصارات التي خاصمته نحو 3 أسابيع ماضية بالخسارة أمام العين وشباب الأهلي والتعادل مع النواخذة.بجانب فك العقدة أمام الوصل الذي حقق 7 انتصارات عليه في عصر الاحتراف، فيما تمكن كلباء من تحقيق فوز وحيد على الوصل.

وأكد الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب كلباء، أن فريقه لم يكن محظوظاً في مبارياته الأخيرة، وقال: لعبنا بصورة جيدة في آخر 3 مباريات ولكننا خسرنا، وسنلعب ضد الوصل، بطموح تحقيق الفوز ، ونعلم أن منافسنا يملك قوة هجومية كبيرة، وأتمنى أن نقدم مباراة جيدة وننهي سلسلة هزائمنا في الدقائق الأخيرة والوقت بدل الضائع.

حسم

وأكد الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، أن سباق الدوري دخل مراحل الحسم، مشدداً أنه لا بد من أن يكون الوصل في كامل التركيز لمواصلة سعيه نحو الصدارة بتقديم أفضل ما لديه لحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، مشيراً إلى أن كلباء لن يكون فريقاً سهلاً.

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