الشارقة والبطائح.. عودة الانتصارات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف الشارقة جاره البطائح في الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم، ضمن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، ويرفع الفريقان شعار العودة إلى الانتصارات بالدوري، بعد صيام طويل للشارقة عن الفوز، امتد 36 يوماً من آخر انتصار، حققه في المسابقة بالجولة 16 على عجمان.

فيما كان آخر فوز للبطائح في الجولة العاشرة على حساب دبا.وتمثل المباراة أهمية كبيرة للشارقة، الذي خسر 8 نقاط في آخر 3 جولات بالخسارة من خورفكان 0 - 1 ثم الجزيرة 2 - 3.

والتعادل في ملعب الوصل 1-1، ما انعكس على ترتيبه، وأصبح رصيده 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر، وتتوفر للمدير الفني للشارقة كوزمين خيارات جيدة في التشكيلة، بعد عودة القائد وقلب الدفاع شاهين عبدالرحمن من الإيقاف، فيما يستمر غياب البوسني بيانيتش للإصابة، ومن المتوقع أن يدفع كوزمين بـ 5 من اللاعبين الأجانب على الأقل في التشكيلة، التي تبدأ المباراة.

وفي المقابل، تعتبر المباراة فرصة للبطائح لرد اعتباره، بعد خسارته في الدور الأول على ملعبه بهدف، ويطمح الفريق للابتعاد عن حسابات الهبوط مبكراً، ويملك الفريق 17 نقطة فقط، ويفتقد جهود الثنائي سيف راشد وعبدالله كاظم، بسبب بند الإعارة.

وخسر الشارقة في آخر ديربي له بدوري المحترفين أمام خورفكان، لكن لم يسبق له أن خسر في مباراتي ديربي متتاليتين.

وأكد المغربي سعيد شخيت مدرب البطائح أن المواجهة صعبة أمام فريق ينافس على لقب بطولة الدوري، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين على قدر الثقة والتحدي ، وقال: فريقنا لم يكن سيئاً في المباريات السابقة، ولكن غاب عنهم التوفيق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز