عجمان والجزيرة.. فك الارتباط

المصدر: عجمان - ياسر قاسم ، أبوظبي - أحمد عيسى

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يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السادسة إلا الربع من مساء اليوم، مواجهة عجمان والجزيرة صاحبي الـ 33 نقطة ضمن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة فك الارتباط بين الفريقين ويميل تاريخ المواجهات السابقة لصالح الجزيرة الذي حقق الفوز 13 مرة.

ولكن عجمان حقق الفوز على الجزيرة مرتين في آخر 3 مواجهات وتكفل اللاعبون الأجانب بتسجيل آخر 8 أهداف لعجمان في مرمى الجزيرة خلال مواجهات المحترفين، وساهم علي مبخوت بـ11 هدفاً في آخر 9 مواجهات له أمام عجمان (9 أهداف وتمريرتين حاسمتين)، ويعد هداف مواجهات الفريقين.

وكان عجمان فاز في الدور الأول بهدف برستيج الذي يتوقع عودته للتشكيلة اليوم بعد غيابه عن مباراة خورفكان للإصابة، وفي المقابل يغيب سعود سعيد، ويتوقع أن يلعب مكانه محمد سيف المنتقل من الظفرة. وأكد غوران مدرب عجمان أنه يخطط للفوز خصوصاً وأن المباراة بملعب الفريق وبحضور جماهيره.

وعن استقبال مرمى فريقه عدد الأهداف نفسه التي سجلها (29 هدفاً)، قال: نطمح للأفضل ولكننا فقدنا لاعبين مؤثرين للإصابة مثل ميرال ووليد اليماحي.

وفي المقابل، قال كايزر مدرب الجزيرة : عجمان قدم موسماً جيداً لوجود مجموعة متميزة من اللاعبين في صفوفه، وهو يلعب بطريقة دفاعية منظمة، كما يتمتع بهجوم قوي، والفوز على «البرتقالي» مهمة صعبة لجميع فرق الدوري. وأكد كايزر جاهزية لاعبيه، وقال: موسمنا الحالي محبط لأننا لم نحقق النتائج المرجوة في عدد من المباريات، ونحن في حاجة لتحقيق الانتصارات في أكبر عدد من المواجهات المتبقية بالموسم.

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