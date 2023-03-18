الملا والراشدي ضمن طاقم نهائي «آسيا للشباب»

المصدر: دبي - البيان

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمين الدوليين يحيى الملا «حكم رابع» وأحمد الراشدي «مساعد أول» ضمن طاقم حكام نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة المقررة اليوم بين العراق وأوزبكستان، في طشقند.

وكان الحكمان الدوليان أدارا مباراة طاجيكستان والأردن بالجولة الأولى، كما تم تعيين الملا حكماً رابعاً في مباراة السعودية وقيرغيزستان بالجولة نفسها، وأدارا مباراتي أوزبكستان والعراق، والسعودية والصين بالجولة الثانية,

وأدار الملا مباراة العراق وسوريا بالجولة الثالثة، وساعده أحمد الراشدي ومباراة كوريا الجنوبية والصين بالدور ربع النهائي، كما شارك الملا ،حكم رابع، بمباراة اليابان والعراق في نصف النهائي، وأحمد الراشدي ،حكم مساعد أول بمباراة أوزبكستان وكوريا الجنوبية بالدور نفسه.

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